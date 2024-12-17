Латвия проводит масштабную проверку боеготовности вооруженных сил

«Целью является проверка и отработка процедур и боевой готовности подразделений путем тренировки возможностей реагирования подразделений. В рамках проверки боеготовности военная техника и личный состав подразделений Национальных вооруженных сил будут переброшены в различные районы Латвии для выполнения поставленных задач», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «проверка боеготовности запланирована заранее, но является неожиданной для частей, участвующих в проверке».

«Проверка боеготовности не связана с изменением обстановки безопасности или другими событиями, связанными с безопасностью», - подчеркнули в Минобороны Латвии.