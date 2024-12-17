В Южном океане с места сдвинулось нечто по-настоящему гигантское

Айсберги - величественные и гигантские образования, которые сыграли свою роль в истории человечества (достаточно вспомнить «Титаник»). Однако, несмотря на свои внушительные размеры, они недолговечны. Отделившись от ледников, айсберги начинают дрейфовать к более теплым широтам, где вскоре разрушаются и тают.

Поэтому такие определения, как «самый большой в мире» или «самый старый», для айсбергов носят временный характер. Айсберг A23a никогда не считался крупнейшим из зарегистрированных. Этот титул принадлежит айсбергу B-15, который откололся от ледника Росса в Антарктиде в марте 2000 года. Также он не был самым большим в последние годы: это звание принадлежало айсбергу A-68, отколовшемуся от ледника Ларсена в 2017 году. Однако в настоящее время A23a остается крупнейшим и старейшим айсбергом на планете.