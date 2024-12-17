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Удивительный совет специалиста из Вильянди: как сохранить красоту и свежесть новогодней ёлки

Перевод: Вера Копти
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После того как елка выбрана, вы можете завернуть ее в сетку и забрать домой. По словам Калле Кальвика, продавца елок в Viljandi Centrum, в эти выходные спрос, вероятно, будет большой.
После того как елка выбрана, вы можете завернуть ее в сетку и забрать домой. По словам Калле Кальвика, продавца елок в Viljandi Centrum, в эти выходные спрос, вероятно, будет большой. Фото: Elmo Riig

Плохая погода не способна испортить рождественское настроение, если оно у вас есть. Утром, когда вместо снега моросил дождик, в Вильянди на парковке Centrum ждал покупателей продавец елок Калле Кальвик. Два деревца были проданы незамедлительно.

Как рассказал продавец, в Вильянди сложилось так, что самые насыщенные дни приходятся на выходные третьего адвента. Поэтому его не беспокоило, что в четверг и пятницу активной торговли не было. «Могу только иголки пересчитывать», - смеется Калле.

«Если за последние два дня было продано четыре елки, то сегодня первый же покупатель купил три елки сразу», - отметил Кальвик. По его словам, именно сейчас начинается наиболее активная продажа.

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