Удивительный совет специалиста из Вильянди: как сохранить красоту и свежесть новогодней ёлки

Плохая погода не способна испортить рождественское настроение, если оно у вас есть. Утром, когда вместо снега моросил дождик, в Вильянди на парковке Centrum ждал покупателей продавец елок Калле Кальвик. Два деревца были проданы незамедлительно.
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Как рассказал продавец, в Вильянди сложилось так, что самые насыщенные дни приходятся на выходные третьего адвента. Поэтому его не беспокоило, что в четверг и пятницу активной торговли не было. «Могу только иголки пересчитывать», - смеется Калле.