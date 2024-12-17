Удивительный совет специалиста из Вильянди: как сохранить красоту и свежесть новогодней ёлки

Как рассказал продавец, в Вильянди сложилось так, что самые насыщенные дни приходятся на выходные третьего адвента. Поэтому его не беспокоило, что в четверг и пятницу активной торговли не было. «Могу только иголки пересчитывать», - смеется Калле.

«Если за последние два дня было продано четыре елки, то сегодня первый же покупатель купил три елки сразу», - отметил Кальвик. По его словам, именно сейчас начинается наиболее активная продажа.