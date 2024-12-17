«Мы готовы вновь быть представленными своей делегацией, то есть европейским посольством, и хотим, чтобы оно снова начало работать в полную силу. На мой взгляд, это был бы очень важный шаг, если бы мы вновь открыли представительство в Сирии», - заявила Каллас в Европарламенте.