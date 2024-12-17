Европейский союз готов вновь открыть свое посольство в Дамаске после конструктивных переговоров с новым сирийским руководством, свергшим Башара Асада, заявила сегодня глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас. В то же время, по мнению Каллас, ЕС должен оказать давление на новых лидеров Сирии в отношении российских военных баз.
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Кая Каллас: ЕС готов снова открыть свое посольство в Дамаске (2)
«Мы готовы вновь быть представленными своей делегацией, то есть европейским посольством, и хотим, чтобы оно снова начало работать в полную силу. На мой взгляд, это был бы очень важный шаг, если бы мы вновь открыли представительство в Сирии», - заявила Каллас в Европарламенте.