Финский парламент одобрил сокращение числа больниц с круглосуточной медпомощью

В общей сложности ночное дежурство будет отменено или ограничено, либо временно отмененное ночное дежурство не будет возобновлено в девяти больницах, сообщило финское телерадиовещание Yle.

Ночное дежурство врачей первичной и специализированной медицинской помощи будет прекращено в Оулайнен и Сало, врачей первичной медицинской помощи - в Иисалми, Варкхаус, Ямся и Раахе. С ограничениями ночное дежурство будет предоставляться в Кеми и Савонлинне. Уже отмененное этим летом ночное дежурство в Валкеакоски не будет возобновлено.

Законопроект был принят минимальным большинством голосов: 101 депутат проголосовал «за» и 96 - «против», в том числе несколько депутатов из партий правящей коалиции.

На прошлой неделе сообщалось, что администрация финских городов, затронутых планами, выразила разочарование в связи с ними. Был также организован сбор подписей против реформы.