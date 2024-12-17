Парламент Финляндии одобрил во вторник предложенную правительством реформу больничной сети, в рамках которой в стране сокращается число больниц с ночным дежурством, пишет rus.ERR со ссылкой на Yle.
Финский парламент одобрил сокращение числа больниц с круглосуточной медпомощью
В общей сложности ночное дежурство будет отменено или ограничено, либо временно отмененное ночное дежурство не будет возобновлено в девяти больницах, сообщило финское телерадиовещание Yle.
Ночное дежурство врачей первичной и специализированной медицинской помощи будет прекращено в Оулайнен и Сало, врачей первичной медицинской помощи - в Иисалми, Варкхаус, Ямся и Раахе. С ограничениями ночное дежурство будет предоставляться в Кеми и Савонлинне. Уже отмененное этим летом ночное дежурство в Валкеакоски не будет возобновлено.
Законопроект был принят минимальным большинством голосов: 101 депутат проголосовал «за» и 96 - «против», в том числе несколько депутатов из партий правящей коалиции.
На прошлой неделе сообщалось, что администрация финских городов, затронутых планами, выразила разочарование в связи с ними. Был также организован сбор подписей против реформы.