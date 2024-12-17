На прошлой неделе был подписан договор на строительство нового здания Хийуской школы в районе Нымме. Окончание работ запланировано на январь 2026 года. Стоимость строительства составит 9,73 миллиона евро без учета налога с оборота.
Скоро начнется строительство нового здания Хийуской школы
По словам вице-мэра Вильяра Яаму, возведение нового здания Хийуской школы - это важный шаг для создания безопасного и вдохновляющего пространства для детей и молодежи, которое соответствует требованиям современного образования.
«Современное и тщательно продуманное школьное пространство способствует всестороннему развитию детей, раскрытию их творческого потенциала, а также мотивирует учиться и ставить новые цели», - подчеркнул Яаму.
На участке по адресу Раудтеэ, 55 ранее находилось ценное с архитектурной точки зрения здание 1927 года и пристройка 1965 года, которая была амортизирована и снесена.
По словам старейшины района Нымме Кармо Кури, работы по сносу были успешно завершены осенью, и теперь можно приступить к долгожданному строительству нового здания школы.
«Это важный шаг для всего сообщества Нымме - возвращения Хийуской школы в собственное здание здесь ждут с большим нетерпением. Сейчас школа временно расположена в другом месте, и многим ученикам сложно туда добираться», - отметил старейшина.
Для подготовки проекта комплексной реконструкции Хийуской школы в 2023 году был проведен ценностно-ориентированный конкурс госпоставки. Его целью было адаптировать архитектурно ценное здание к современным требованиям и построить просторную и современную пристройку. Лучшим проектом была признана работа «Два дома» (Kaks maja) фирмы Innopolis Insenerid OÜ.
По проекту «Два дома» два здания будут объединены невысокой галереей, в которой разместятся общая зона, библиотека и спортзал. В историческом здании запланированы административные помещения, классы по предметам и интересам, а также столовая и библиотека.
В галерее между старым и новым зданиями расположатся главный вход, атриум, многофункциональная лестница, гардероб и вход в спортивную зону. В пристройке предусмотрены домашние и HEV-классы, некоторые предметные и классы по интересам, музыкальный зал и спортзал.
Во дворе школы будет создана природная среда, подходящая для игр, отдыха и учебы. Существующие крупные растения будут сохранены по максимуму. Новые зеленые зоны станут тематическими: здесь появятся сад с ароматными и цветущими растениями, торфяная грядка с черникой и брусникой, участок с травами и цветущими растениями, а также почвопокровные растения под деревьями.
В школьном саду высадят плодовые деревья и ягодные кустарники. На крыше спортивного здания разместят открытый учебный павильон с зеленой крышей, где смогут расположиться ученики всего класса за столами. У входа со стороны улицы Раудтеэ появятся крытые велопарковки с озелененной крышей.
Новое здание Хийуской школы построит компания Vanalinna Ehitus OÜ, а надзор собственника будет осуществлять OÜ Keskkonnaprojekt. Срок выполнения строительных работ согласно договору - январь 2026 года, а их стоимость составит 9,73 млн евро без учета НСО.