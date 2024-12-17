Скоро начнется строительство нового здания Хийуской школы

По словам вице-мэра Вильяра Яаму, возведение нового здания Хийуской школы - это важный шаг для создания безопасного и вдохновляющего пространства для детей и молодежи, которое соответствует требованиям современного образования.

«Современное и тщательно продуманное школьное пространство способствует всестороннему развитию детей, раскрытию их творческого потенциала, а также мотивирует учиться и ставить новые цели», - подчеркнул Яаму.

На участке по адресу Раудтеэ, 55 ранее находилось ценное с архитектурной точки зрения здание 1927 года и пристройка 1965 года, которая была амортизирована и снесена.

По словам старейшины района Нымме Кармо Кури, работы по сносу были успешно завершены осенью, и теперь можно приступить к долгожданному строительству нового здания школы.

«Это важный шаг для всего сообщества Нымме - возвращения Хийуской школы в собственное здание здесь ждут с большим нетерпением. Сейчас школа временно расположена в другом месте, и многим ученикам сложно туда добираться», - отметил старейшина.

Для подготовки проекта комплексной реконструкции Хийуской школы в 2023 году был проведен ценностно-ориентированный конкурс госпоставки. Его целью было адаптировать архитектурно ценное здание к современным требованиям и построить просторную и современную пристройку. Лучшим проектом была признана работа «Два дома» (Kaks maja) фирмы Innopolis Insenerid OÜ.