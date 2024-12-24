Жительница Таллинна: «Я врагу не пожелаю того, что пережила, не дай бог с чьим-то ребенком такое произойдет»

Шоко (от шоколад) - очень веселый, жизнерадостный и молодой (ему нет и двух лет) пес. Но пережитое в конце ноября стало для этой маленькой собачки огромным стрессом.

Знакомьтесь, это Шоко - собака породы мини-мальтипу. Недавно во время обычной прогулки в Таллинне он чудом избежал смерти. «Моей собаке повезло, но в следующей раз на месте Шоко может оказаться чей-то ребенок. Неужели пока не случится трагедия, никто ничего менять не будет?» - с беспокойством спрашивает хозяйка Катрин.