Вт, 24.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Жительница Таллинна: «Я врагу не пожелаю того, что пережила, не дай бог с чьим-то ребенком такое произойдет»

Copy
Шоко (от шоколад) - очень веселый, жизнерадостный и молодой (ему нет и двух лет) пес. Но пережитое в конце ноября стало для этой маленькой собачки огромным стрессом.
Шоко (от шоколад) - очень веселый, жизнерадостный и молодой (ему нет и двух лет) пес. Но пережитое в конце ноября стало для этой маленькой собачки огромным стрессом. Фото: Личный архив Катрин

Знакомьтесь, это Шоко - собака породы мини-мальтипу. Недавно во время обычной прогулки в Таллинне он чудом избежал смерти. «Моей собаке повезло, но в следующей раз на месте Шоко может оказаться чей-то ребенок. Неужели пока не случится трагедия, никто ничего менять не будет?» - с беспокойством спрашивает хозяйка Катрин.

Это произошло 30 ноября в столичном районе Пирита. Катрин В. и Шоко возвращались с прогулки. Было около трех часов дня, на улице еще было светло, но пасмурно, поэтому, по словам Катрин, было немноголюдно.

Хозяйка и собака остановились вблизи регулируемого пешеходного перехода, до него было где-то полтора метра. Шоко был на газоне, а Катрин стояла рядом, на пешеходной дорожке.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх