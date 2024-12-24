Знакомьтесь, это Шоко - собака породы мини-мальтипу. Недавно во время обычной прогулки в Таллинне он чудом избежал смерти. «Моей собаке повезло, но в следующей раз на месте Шоко может оказаться чей-то ребенок. Неужели пока не случится трагедия, никто ничего менять не будет?» - с беспокойством спрашивает хозяйка Катрин.
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Жительница Таллинна: «Я врагу не пожелаю того, что пережила, не дай бог с чьим-то ребенком такое произойдет»
Это произошло 30 ноября в столичном районе Пирита. Катрин В. и Шоко возвращались с прогулки. Было около трех часов дня, на улице еще было светло, но пасмурно, поэтому, по словам Катрин, было немноголюдно.