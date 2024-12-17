Спустя 10 дней после свержения правительства Башара Асада лидер сирийской повстанческой группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) Ахмед аш-Шараа (известный под боевым псевдонимом Абу Мухаммед аль-Джулани) начинает выстраивать диалог с Западом.
Лидер сирийских повстанцев встретился с представителями Британии и ООН и призвал международное сообщество снять санкции с его страны (1)
Глава повстанцев призывает международное сообщество снять санкции, наложенные на Сирию во время правления Асада. В понедельник Ахмед аш-Шараа провел встречу с британскими дипломатами и представителями ООН.
В ближайшее время глава сирийских повстанцев встретится с представителями Франции и Германии, готовность к сотрудничеству выразили и другие страны Запада.
Абу Мухаммед аль-Джулани, который сейчас выступает под своим настоящим именем, Ахмед аш-Шараа, заявил британскому посланнику Энн Сноу в понедельник о необходимости снять международные санкции, чтобы перемещенные сирийцы смогли вернуться домой.
«Они должны снять все ограничения, которые были наложены на кнут и его жертву - кнута уже нет. Этот вопрос не подлежит обсуждению», - сказал он.
По словам Ахмеда аш-Шараа, повстанческие группировки в охваченной войной Сирии будут расформированы, а их бойцы переданы в ведение министерства обороны.
«Все будут подчиняться закону», - добавил он.
Во время выступления перед членами общины друзов - шиитской ветви ислама, составляющей около 3% довоенного населения Сирии, он также подчеркнул необходимость единства в стране, где проживают различные этнические меньшинства.
«Сирия должна оставаться единой, - сказал он. - Необходимо заключить общественный договор между государством и всеми религиями, чтобы гарантировать социальную справедливость».
Перспективы сотрудничества и «максимальная осторожность»
Для многих стран Запада именно отношение новых сирийских властей к меньшинствам определит курс будущего взаимодействия с ХТШ в будущем.
Экс-премьер Эстонии, ныне глава Еврокомиссии Кая Каллас заявила, что снятие санкций и исключение ХТШ из черного списка будет зависеть от того, «когда мы увидим позитивные шаги, не слова, а реальные шаги и поступки со стороны нового руководства».
Тем временем Германия, вслед за Британией, планирует провести переговоры с представителями группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» в Дамаске во вторник, сообщили в министерстве иностранных дел страны.
Переговоры Германии с сирийцами будут посвящены «инклюзивному переходному процессу в Сирии и защите меньшинств», а также «возможностям дипломатического присутствия».
Во вторник Франция тоже отправила свою делегацию в Сирию. Специальный посланник Франции по Сирии Жан-Франсуа Гийом заявил, что его страна будет на стороне сирийцев в переходный период, добавив, что французская делегация надеется «установить контакт с властями де-факто в Дамаске».
Журналист AFP увидел французский флаг, поднятый в холле посольства впервые с тех пор, как миссия была закрыта в 2012 году.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила во вторник, что после свержения режима Башара Асада ее страна готова к взаимодействию с новым руководством Сирии, но призвала к осторожности.
«Первые признаки выглядят обнадеживающе, но необходима максимальная осторожность», - отметила Мелони.
Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер заявил во вторник, что был «воодушевлен» после встреч в Дамаске с новыми лидерами Сирии, добавив, что есть «основа для значительного расширения масштабов жизненно важной гуманитарной поддержки».
Турция и Катар, поддерживающие сирийскую оппозицию, вновь открыли посольства в Дамаске.
Президент Сирии Асад был свергнут в результате 11-дневного наступления повстанцев, возглавляемых исламистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», чьи бойцы с союзниками прорвались с северо-запада Сирии и вошли в Дамаск 8 декабря.