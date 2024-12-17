Глава повстанцев призывает международное сообщество снять санкции, наложенные на Сирию во время правления Асада. В понедельник Ахмед аш-Шараа провел встречу с британскими дипломатами и представителями ООН.

В ближайшее время глава сирийских повстанцев встретится с представителями Франции и Германии, готовность к сотрудничеству выразили и другие страны Запада.

Абу Мухаммед аль-Джулани, который сейчас выступает под своим настоящим именем, Ахмед аш-Шараа, заявил британскому посланнику Энн Сноу в понедельник о необходимости снять международные санкции, чтобы перемещенные сирийцы смогли вернуться домой.

«Они должны снять все ограничения, которые были наложены на кнут и его жертву - кнута уже нет. Этот вопрос не подлежит обсуждению», - сказал он.

По словам Ахмеда аш-Шараа, повстанческие группировки в охваченной войной Сирии будут расформированы, а их бойцы переданы в ведение министерства обороны.

«Все будут подчиняться закону», - добавил он.

Во время выступления перед членами общины друзов - шиитской ветви ислама, составляющей около 3% довоенного населения Сирии, он также подчеркнул необходимость единства в стране, где проживают различные этнические меньшинства.

«Сирия должна оставаться единой, - сказал он. - Необходимо заключить общественный договор между государством и всеми религиями, чтобы гарантировать социальную справедливость».

Сирия: мужчина вешает флаг. Фото: Getty Images

Перспективы сотрудничества и «максимальная осторожность»

Для многих стран Запада именно отношение новых сирийских властей к меньшинствам определит курс будущего взаимодействия с ХТШ в будущем.