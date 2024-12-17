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На эстонском хуторе чрезвычайно жестоким способом убили свинью на глазах у ребенка

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Свиньи.
Свиньи. Фото: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Двое мужчин и 13-летний подросток стоят вокруг свиньи, чьи предсмертные крики оглушают. Один из взрослых перерезает животному горло. Кровь брызжет фонтаном. Животное отчаянно борется за жизнь. На фоне кто-то смеется. За всем происходящим наблюдает и малолетний ребенок. Все это происходит в наши дни на хуторе Рехе в деревне Нурси в Вырумаа.

Запись настолько ужасающа, что юрист Союза защиты животных Эстонии, составляя заявление в полицию, не смог досмотреть видео.

Опытный мясник подытожил увиденное: «Чрезвычайно мучительный способ убоя. Образцовый пример неумелости».

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