На эстонском хуторе чрезвычайно жестоким способом убили свинью на глазах у ребенка

Двое мужчин и 13-летний подросток стоят вокруг свиньи, чьи предсмертные крики оглушают. Один из взрослых перерезает животному горло. Кровь брызжет фонтаном. Животное отчаянно борется за жизнь. На фоне кто-то смеется. За всем происходящим наблюдает и малолетний ребенок. Все это происходит в наши дни на хуторе Рехе в деревне Нурси в Вырумаа.