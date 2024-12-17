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Департамент за неделю выплатил 143 миллиона евро прямых дотаций

Перевод: Ева Ойжинская
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Банкноты. Иллюстративное фото.
Банкноты. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

Департамент сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) начал выплату прямых дотаций 9 декабря, и ко вторнику, 16 декабря, 12 642 фермерам и животноводам было выплачено 142,9 миллиона евро.

Прямые дотации являются самыми крупными среди всех выплат, которые осуществляет PRIA, и бюджет на этот год составляет почти 200 миллионов евро. В декабре были выплачены дотации на основной доход, перераспределительные дотации и дотации для молодых сельскохозяйственных производителей, прямые дотации на выращивание зерновых и бобовых культур, фруктов, овощей и ягод, а также на содержание молочных коров, мясных коров, овец и коз.

Руководитель отдела прямых дотаций PRIA Танель Трелл отметил, что, несмотря на изменения в правилах получения дотаций, внесенные в прошлом году, приятно видеть, что заложенная тогда база (запланированные изменения в процессе рассмотрения заявок и активное сотрудничество с потенциальными получателями) позволила выплатить прямые дотации в привычные сроки, то есть в декабре.

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