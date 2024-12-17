Департамент за неделю выплатил 143 миллиона евро прямых дотаций

Прямые дотации являются самыми крупными среди всех выплат, которые осуществляет PRIA, и бюджет на этот год составляет почти 200 миллионов евро. В декабре были выплачены дотации на основной доход, перераспределительные дотации и дотации для молодых сельскохозяйственных производителей, прямые дотации на выращивание зерновых и бобовых культур, фруктов, овощей и ягод, а также на содержание молочных коров, мясных коров, овец и коз.