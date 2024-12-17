Канцелярия президента Финляндской Республики продает предметы из летней резиденции Култаранта. Старая стиральная машина, регулятор температуры для теплицы или лампы для подвала вряд ли вызовут большой интерес на аукционе. Однако на этот раз речь идет об уникальных предметах с историей, которые выставлены на продажу по символической цене.
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РАСПРОДАЖА ⟩ Для мебели летней резиденции президента ищут новых владельцев
Как сообщает Ilta-Sanomat, на продажу выставлены технические устройства, использовавшиеся в теплице и других помещениях. Часть мебели ранее находилась в рабочих кабинетах президента. Среди продающихся предметов – два дивана Artek, требующих реставрации, а также четырехместный диван и обитая мебель в стиле модерн из Култаранта. В комплект входят два трехместных дивана, два кресла, два антикварных стула, стол и два зеркала.