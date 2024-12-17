РАСПРОДАЖА Для мебели летней резиденции президента ищут новых владельцев

Как сообщает Ilta-Sanomat, на продажу выставлены технические устройства, использовавшиеся в теплице и других помещениях. Часть мебели ранее находилась в рабочих кабинетах президента. Среди продающихся предметов – два дивана Artek, требующих реставрации, а также четырехместный диван и обитая мебель в стиле модерн из Култаранта. В комплект входят два трехместных дивана, два кресла, два антикварных стула, стол и два зеркала.