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РАСПРОДАЖА Для мебели летней резиденции президента ищут новых владельцев

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Президент Финляндии Александер Стубб.
Президент Финляндии Александер Стубб. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

Канцелярия президента Финляндской Республики продает предметы из летней резиденции Култаранта. Старая стиральная машина, регулятор температуры для теплицы или лампы для подвала вряд ли вызовут большой интерес на аукционе. Однако на этот раз речь идет об уникальных предметах с историей, которые выставлены на продажу по символической цене.

Как сообщает Ilta-Sanomat, на продажу выставлены технические устройства, использовавшиеся в теплице и других помещениях. Часть мебели ранее находилась в рабочих кабинетах президента. Среди продающихся предметовдва дивана Artek, требующих реставрации, а также четырехместный диван и обитая мебель в стиле модерн из Култаранта. В комплект входят два трехместных дивана, два кресла, два антикварных стула, стол и два зеркала.

«Антикварная мебель была приобретена для использования после реконструкции Култаранта, однако не подошла к интерьеру резиденции. «Мебель использовалась бывшими президентами, однако подтвержденных данных об этом нет», - сообщает канцелярия президента Финляндии.

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