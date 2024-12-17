Для экс-министра экономики нашлась временная работа в Эстонском олимпийском комитете

Президент Керсти Кальюлайд возглавляет Эстонский олимпийский комитет (ЭОК) не в одиночку, в ее команду входят также вице-президенты Тийт Пекк и Герд Кантер, а также новый генеральный секретарь Кристо Тохвер. Кроме того, в течение короткого времени организации будет помогать бывший министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало.