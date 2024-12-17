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Для экс-министра экономики нашлась временная работа в Эстонском олимпийском комитете

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Тийт Рийсало.
Тийт Рийсало. Фото: Tairo Lutter

Президент Керсти Кальюлайд возглавляет Эстонский олимпийский комитет (ЭОК) не в одиночку, в ее команду входят также вице-президенты Тийт Пекк и Герд Кантер, а также новый генеральный секретарь Кристо Тохвер. Кроме того, в течение короткого времени организации будет помогать бывший министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало.

По словам Кальюлайд, Рийсало будет участвовать в деятельности ЭОК в короткий период времени, в течение трех месяцев, с целью усиления международного сотрудничества.

«Мы имеем дело с человеком, который может приблизиться к лицам, принимающим решения во многих сферах. Я знаю о его возможностях из опыта работы на своей предыдущей должности», - упомянула Кальюлайд 2016-2021 годы, когда Рийcало работал главой канцелярии президента.

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