Сотрудник службы безопасности отправил Associated Press видеозапись предполагаемого момента взрыва. На видео видно, как двое мужчин выходят из здания, после чего происходит взрыв. Это же видео распространяется в социальных сетях.

Кириллов стал самым высокопоставленным российским военным, подвергшимся нападению на территории России. Генерал и его помощник были убиты взрывным устройством, закрепленным на электросамокате.

«Ликвидация генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России, была спецоперацией СБУ», - заявил источник. По его словам, Кириллов был «военным преступником и законной целью, поскольку отдавал приказы о применении запрещенного химического оружия против украинских военных».

В понедельник украинские власти заочно предъявили Кириллову обвинение в военных преступлениях. В октябре Великобритания ввела против него санкции за использование химического оружия на территории Украины.

«Такой бесславный конец ждет всех, кто убивает украинцев. Возмездие за военные преступления неизбежно», - предупредил представитель СБУ.

Российские власти сообщили, что рассматривают гибель Кириллова как террористический акт. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что это попытка Киева отвлечь внимание от военных неудач и пообещал неминуемое возмездие военно-политическим руководителям Украины.