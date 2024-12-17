В Таллиннской тюрьме для усмирения агрессивного заключенного пришлось применить электрошокер

Тюремная служба Министерства юстиции сообщила, что в прошлый понедельник один из заключенных открытой тюрьмы при Таллиннской тюрьме был застигнут в состоянии алкогольного опьянения, кроме того, он встречался с неустановленными лицами.

Сейчас заключенный находится в отделении закрытого типа, для выяснения обстоятельств возбуждено уголовное дело.

В четверг заключенный Тартуской тюрьмы разбил окно и оказал персоналу физическое сопротивление. К нему были применены дополнительные меры, что означает, например, ограничение свободы передвижения и общения заключенного, запрет на занятия спортом, помещение в изолированную камеру или другие меры пресечения.

В Вируской тюрьме в прошлый четверг чиновники предотвратили самоубийство.

Наконец, в прошлое воскресенье один из заключенных Таллиннской тюрьмы решил напасть на сотрудника тюрьмы и своим поведением представлял опасность для себя и окружающих.

«Для взятия задержанного под контроль применялись электрошокер и физическая сила. Заключенный был помещен в следственный изолятор», - сообщили в тюремной службе.