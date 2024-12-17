Фото В шаге от трагедии: в случае пожара из шести популярных ночных клубов Таллинна практически невозможно выбраться

В Старом городе Таллинна проверили семь увеселительных заведений. Инспекторы установили, что в случае пожара в шести популярных ночных клубах будет сложно эвакуироваться. Оказалось, что с пожарной безопасностью все в порядке только в одном учреждении.

Доступ к кнопке пожарной сигнализации заблокирован. Фото: Пыхьяский спасательный центр

«Пожарная безопасность в этом клубе была в порядке во многом потому, что владелец очень активно сотрудничал в рамках административного производства, начатого ​​после прошлогодней проверки, и устранил все недостатки», - пояснила инспектор по контролю за пожарной безопасностью Лийна Вальнер.

По ее словам, это доказывает эффективность выборочных проверок пожарной безопасности учреждений.

Огнетушитель находится в труднодоступном месте. Фото: Пыхьяский спасательный центр

Однако инспекторы констатируют, что в Старом городе Таллинна, к сожалению, работают шесть популярных ночных клубов, из которых в случае пожара эвакуироваться крайне сложно, а то и невозможно.

«Классическая проблема, когда на путях эвакуации складируются товары, мусор и другой ненужный инвентарь, также была обнаружена и в пятницу. Если при этом эвакуационное освещение отсутствует или оно не в рабочем состоянии, то в случае пожара и с учетом, что посетители будут подвыпившие, приходится, к сожалению, констатировать, что владелец доверил возможность быстро выбраться из переполненного клуба воле судьбы», - беспокоится инспектор.

В нескольких клубах также не работала автоматическая пожарная сигнализация, заранее предупреждающая об опасности, а огнетушители либо вовсе отсутствовали, либо были в нерабочем состоянии.

Классическая проблема: пути эвакуации перегорожены товарами и мусором. Фото: Пыхьяский спасательный центр

«Обязанность Спасательного департамента - действовать оперативно после проверки, чтобы административные производства, начатые в проблемных клубах, и штрафные санкции в порядке упрощенного производства по проступкам привели к тому, чтобы любимые места для вечеринок при первой возможности были приведены в соответствие с требованиями пожарной безопасности. Конечно, наша основная цель – не оштрафовать, но если мы видим, что отношение к пожарной безопасности халатное, мы без колебаний ради безопасности посетителей применяем штрафы как средство воздействия», – добавила Вальнер.