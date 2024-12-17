Эстонские школьники завоевали серебро и бронзу на международной олимпиаде по естественным наукам

Ана Вальдманн, директор Школы естественных наук при Тартуском университета, хочет поделиться новостью о медальном дожде эстонской молодежи со всеми учителями, поскольку естественные науки являются междисциплинарными и объединяют биологию, химию, физику и математику. Сегодня развитие областей науки, технологий, инженерии и математики является основой инноваций в обществе, позволяя молодым людям находить решения глобальных проблем и вносить вклад в будущее общества.

«У нас нехватка ученых в естественных науках, - сказала она. - Этот позитивный посыл, безусловно, поможет повысить популярность этих наук. Мы продолжаем к этому стремиться, а также обновили содержание курсов нашей научной школы, чтобы помочь подготовиться к олимпиадам. Например, в список добавлено «Решение научных задач», это своего рода гибридный курс, теория которого изучается в cреде Moodle, а практическая работа решается в исследовательской лаборатории корпуса Chemicum».

Ана Вальдманн отметила, что в этом учебном году рекордное количество эстонских студентов также приняло участие в предварительном туре научной олимпиады, который состоялся 15 ноября. В состав жюри олимпиады вошел в качестве председателя новый молодой участник Каарел Кивисалу, который сам является успешным членом олимпийских комад, получившим серебряную медаль олимпиады IJSO в 2016 году и золотую медаль Европейской научной олимпиады (EUSO) в 2018 году.

Среди наставников нынешних призеров - бывшая ученица Аны Вальдманн Ханна-Рия Аллас, выпускница Тартуской школы Веэрику, завоевавшая серебряную медаль в 2017 году и золотую медаль в 2018 году на EUSO. Кивисалу и Аллас завоевывали и медали на олимпиадах по физике (IPhO, EuPhO, NBPhO), астрономии и физике (IAAO) или химии (IChO). Ханна-Рия Аллас в настоящее время учится в Даремском университете.

Делегация эстонских школьников посещает посольство Эстонии в Бухаресте. Фото: Мартин Рахе

Эстонская делегация посетила замок Пелеш в Синае, здание парламента Румынии и Государственный институт физики и атомной инженерии. Конкурсантов также приняли в посольстве Эстонии в Бухаресте, где их приветствовали посол Ауне Котли и консул Керсти Кирс.

Подготовку и участие эстонских школьников в международных конкурсах организует Научная школа Тартуского университета. Наставниками команды были Каарел Кивисалу, Ирис Мерило, Йорген Метсик, Михкель Паюсалу, Мартин Рахе и Каур Рейдма. Ханна-Рия Аллас, Мартин Рахе и Каур Рейдма поддержали молодых людей непосредственно на олимпиаде.

Участие эстонской команды финансировалось Министерством образования и науки.