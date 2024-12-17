В своем обращении Еврейская община Эстонии отметила, что это решении EKA дает тревожный сигнал, который подрывает академические и культурные связи между Эстонией и Израилем. «Это решение также противоречит принципам академической свободы, международного обмена знаниями и культурного диалога, а также обязательствам, взятым Эстонией в 2007 году при подписании определения антисемитизма IHRA».

В Еврейской общине отметили, что с тревогой наблюдают за ростом проявлений антисемитизма в Эстонии, которые становятся все более заметными в публичном пространстве и социальных институтах.

«Решение ЕКА является одним из нескольких за последний год, которые укореняют предрассудки и создают опасную среду, в которой проявления антисемитизма становятся приемлемыми. Это недопустимо в современном демократическом обществе, которое должно быть свободным от дискриминации, а также основанным на толерантности и взаимном уважении», - подчеркивается в заявлении.

Община разочарована бездействием Министерства образования и науки Эстонии в то время, когда министерства образования наших западных союзников осознали наличие антисемитизма и предприняли решительные шаги для решения этой проблемы.