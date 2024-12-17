Еврейская община Эстонии в своем заявлении выразила возмущение и глубокое сожаление в связи с решением Эстонской академии художеств (EKA) прекратить сотрудничество с израильскими университетами.
В своем обращении Еврейская община Эстонии отметила, что это решении EKA дает тревожный сигнал, который подрывает академические и культурные связи между Эстонией и Израилем. «Это решение также противоречит принципам академической свободы, международного обмена знаниями и культурного диалога, а также обязательствам, взятым Эстонией в 2007 году при подписании определения антисемитизма IHRA».
В Еврейской общине отметили, что с тревогой наблюдают за ростом проявлений антисемитизма в Эстонии, которые становятся все более заметными в публичном пространстве и социальных институтах.
«Решение ЕКА является одним из нескольких за последний год, которые укореняют предрассудки и создают опасную среду, в которой проявления антисемитизма становятся приемлемыми. Это недопустимо в современном демократическом обществе, которое должно быть свободным от дискриминации, а также основанным на толерантности и взаимном уважении», - подчеркивается в заявлении.
Община разочарована бездействием Министерства образования и науки Эстонии в то время, когда министерства образования наших западных союзников осознали наличие антисемитизма и предприняли решительные шаги для решения этой проблемы.
«На наш взгляд, крайне достойна сожаления позиция МИД по отношению к Израилю, которая не создает предпосылок для дальнейших шагов, а подрывает основы сотрудничества и взаимопонимания. Израильские университеты входят в число ведущих мировых центров академических знаний и инноваций, а прекращение сотрудничества с израильскими учебными заведениями наносит ущерб имиджу Эстонии как прогрессивной и открытой страны и отрицательно влияет на качество эстонской научной работы»
Еврейская община Эстонии подчеркнула, что продолжит решительную борьбу со всеми проявлениями антисемитизма и дискриминации, отстаивая принципы открытого общения, толерантности и международного сотрудничества с учреждениями, разделяющими демократические ценности и уважение прав человека.
«Еврейская община Эстонии призывает всех жителей страны осудить решение ЕКА и поддержать заявление общины. Промолчать в такой ситуации равносильно потворству дискриминации и антисемитизму. Мы убеждены, что академические и культурные связи должны оставаться вне политических противоречий и идеологических предрассудков», - говорится в заявлении общины.
Еврейская община призывает Министерство образования и науки и Министерство иностранных дел Эстонии предпринять решительные и конкретные шаги для улучшения ситуации в Эстонии и восстановления полноценного сотрудничества с Израилем.
«Мы также выражаем благодарность всем активным жителям Эстонии, которые не остаются равнодушными и занимают четкую позицию с разумной и взвешенной гражданской позицией, не допускающей антисемитизма в любой форме», - говорится в конце обращения.