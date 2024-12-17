Цена на природный газ резко упала: когда это заметят потребители в Эстонии?

Если в конце ноября цена природного газа на голландской бирже поднялась до самого высокого уровня этого года, то на этой неделе она упала почти на пятую часть.
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В конце ноября и первых числах декабря фьючерсы на газ выросли почти до 50 евро за мегаватт-час. Причиной подорожания стало наступление холодов в Европе, из-за чего из хранилищ было добыто много газа. Поскольку добыча проходила в ноябре самыми быстрыми темпами за последние восемь лет, цена последующих поставок сжиженного природного газа (СПГ) также выросла. Поскольку природного газа в хранилищах в десять раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года, на рынке можно было запрашивать более кусачую цену.