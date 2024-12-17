Вт, 17.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Цена на природный газ резко упала: когда это заметят потребители в Эстонии?

Перевод: София Солдатенко
Copy
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Peeter Langovits

Если в конце ноября цена природного газа на голландской бирже поднялась до самого высокого уровня этого года, то на этой неделе она упала почти на пятую часть.

В конце ноября и первых числах декабря фьючерсы на газ выросли почти до 50 евро за мегаватт-час. Причиной подорожания стало наступление холодов в Европе, из-за чего из хранилищ было добыто много газа. Поскольку добыча проходила в ноябре самыми быстрыми темпами за последние восемь лет, цена последующих поставок сжиженного природного газа (СПГ) также выросла. Поскольку природного газа в хранилищах в десять раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года, на рынке можно было запрашивать более кусачую цену.

Однако в этот понедельник цена на газ резко упала, и за фьючерсы на газ теперь просят около 40 евро за мегаватт-час. Основной причиной падения цены считают слабость китайской экономики и достаточные запасы на зиму, что привело к замедлению импорта СПГ в течение последнего месяца.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх