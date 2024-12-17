Цена на природный газ резко упала: когда это заметят потребители в Эстонии?

В конце ноября и первых числах декабря фьючерсы на газ выросли почти до 50 евро за мегаватт-час. Причиной подорожания стало наступление холодов в Европе, из-за чего из хранилищ было добыто много газа. Поскольку добыча проходила в ноябре самыми быстрыми темпами за последние восемь лет, цена последующих поставок сжиженного природного газа (СПГ) также выросла. Поскольку природного газа в хранилищах в десять раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года, на рынке можно было запрашивать более кусачую цену.