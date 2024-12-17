Полиция отобрала лицензию на оружие у члена Рийгикогу Яака Валге (ERK), который 11 ноября произвел несколько выстрелов из стартового пистолета в парке Фальги в Таллинне и напугал тем самым прохожих.
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Полиция лишила разрешения на оружие стрелявшего в таллиннском парке депутата Рийгикогу
По словам Яака Валге, процедура в отношении разрешения на оружие завершилась около десяти дней назад. «У меня больше нет разрешения на оружие. Мне был предоставлен выбор: отдать пистолет полиции или передать его кому-то. Я выбрал второе», - сказал он. Таким образом, имевшийся у депутата пистолет Walther PPK достанется кому-то из близких Валге людей.