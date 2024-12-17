Полиция лишила разрешения на оружие стрелявшего в таллиннском парке депутата Рийгикогу

По словам Яака Валге, процедура в отношении разрешения на оружие завершилась около десяти дней назад. «У меня больше нет разрешения на оружие. Мне был предоставлен выбор: отдать пистолет полиции или передать его кому-то. Я выбрал второе», - сказал он. Таким образом, имевшийся у депутата пистолет Walther PPK достанется кому-то из близких Валге людей.