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Полиция лишила разрешения на оружие стрелявшего в таллиннском парке депутата Рийгикогу

Перевод: Павел Соболев
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Яак Валге.
Яак Валге. Фото: Madis Veltman

Полиция отобрала лицензию на оружие у члена Рийгикогу Яака Валге (ERK), который 11 ноября произвел несколько выстрелов из стартового пистолета в парке Фальги в Таллинне и напугал тем самым прохожих.

По словам Яака Валге, процедура в отношении разрешения на оружие завершилась около десяти дней назад. «У меня больше нет разрешения на оружие. Мне был предоставлен выбор: отдать пистолет полиции или передать его кому-то. Я выбрал второе», - сказал он. Таким образом, имевшийся у депутата пистолет Walther PPK достанется кому-то из близких Валге людей.

Грустно ли депутату от этого? «В какой-то мере. Я просто принял это во внимание. Но стартовые пистолеты я могу покупать даже хоть контейнерами, потому что для них не нужно разрешение на оружие», - ответил член Рийгикогу.

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