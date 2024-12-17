Снос старого универмага в Пыльва вступил в практическую стадию в понедельник, когда ковш экскаватора стал откусывать куски от каркаса гигантского здания.
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ФОТО ⟩ Начался снос некогда очень популярного торгового центра
По словам Тыниса Арровали, руководителя проекта сноса, который проводит компания OÜ Terasteenus, работы начались с нижней части здания во дворе. «Я бы хотел сразу все снизу здесь убрать до основания, а затем начать двигаться в сторону церкви. В таком случае мы смогли бы сложить образовавшийся материал в котлован на месте цокольного этажа и быстрее добраться до оставшейся части здания. Нижнюю часть будем сносить где-то месяц, а потом на повестке будет верхняя часть», - пояснил он.