ФОТО Начался снос некогда очень популярного торгового центра

По словам Тыниса Арровали, руководителя проекта сноса, который проводит компания OÜ Terasteenus, работы начались с нижней части здания во дворе. «Я бы хотел сразу все снизу здесь убрать до основания, а затем начать двигаться в сторону церкви. В таком случае мы смогли бы сложить образовавшийся материал в котлован на месте цокольного этажа и быстрее добраться до оставшейся части здания. Нижнюю часть будем сносить где-то месяц, а потом на повестке будет верхняя часть», - пояснил он.

Руководитель проекта посчитал, что все здание действительно будет снесено к концу марта, как и указано в контракте. «Возможно, в какой-то момент мы привезем сюда еще один экскаватор, чтобы работа пошла быстрее. Кроме того, будет снесен бывший мебельный магазин. Когда его уберем, конкретно еще неизвестно. Наверное, вот для него мы и пригоним еще один экскаватор».