Очередной скандал с принцем Эндрю. Он дружил с человеком, которого власти Британии считают агентом Китая

Впрочем, он встречался не только с Эндрю. По данным Sunday Times, за прошедшие 15 лет он встретился со многими высокопоставленными фигурами Британии, включая двух премьер-министров: с Дэвидом Кэмероном на одном из приемов на Даунинг-стрит и с Терезой Мэй на торжественном мероприятии.

Что говорит сам бизнесмен и как он попал в Британию

Янг Тэнбо (он же Крис Янг) родился в Китае 21 марта 1974 года. После университета он некоторое время работал в КНР мелким госслужащим, пока в 2002 году не переехал в Великобританию.

Подучив в Лондоне английский язык, он поступил в магистратуру Йоркского университета, по окончании которой остался в Великобритании, основав там в 2005 году туристическую фирму (в других источниках - консалтинговую). В мае 2013 года ему был предоставлен бессрочный вид на жительство в Соединенном Королевстве.

Однако в прошлом году он был аннулирован лично тогдашней главой МВД Суэллой Браверман.

Сам Янг Тэнбо отрицает все обвинения в свой адрес. По словам бизнесмена, он стал жертвой охлаждения отношений между Лондоном и Пекином.

«Политический климат изменился - и, к сожалению, я пал его жертвой, - пишет тот в письме, распространенном его адвокатами. - Когда отношения хорошие, и китайские инвестиции востребованы, мне рады в Великобритании. Когда же отношения портятся, то занимают антикитайскую позицию, и я оказываюсь в стороне».