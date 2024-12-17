Убийство 10-летней девочки в Англии: отец и мачеха осуждены пожизненно

Судья также отметил, что мачеха девочки Батул была «готова пожертвовать Сарой», поскольку та не была ее биологическим ребенком, и Батул не очень заботилась о ней.

Многочисленные повреждения на теле свидетельствуют о «почти невероятных пытках, которым Сара подвергалась в последние недели своей жизни», сказал судья, добавив, что она была «прекрасной маленькой девочкой, полной индивидуальности», которая сохранила позитивный настрой перед лицом невообразимых испытаний.

В день ее смерти Шариф дважды ударил в живот лежавшую без сознания на коленях у мачехи Сару металлической ножкой стульчика, обвинив ее в притворстве.

На следующий день после смерти Сары трое взрослых покинули свой дом в Уокинге и вместе с пятью другими детьми улетели в Пакистан.

Оттуда Шариф позвонил в полицию в Англии и сообщил о смерти Сары. Он оставил после себя рукописную записку, в которой говорилось, что он не хотел убивать свою дочь.

Проведя месяц в бегах, они вернулись в Великобританию и были арестованы сразу после приземления. Пятеро других детей пары остались в Пакистане - сейчас они находятся под опекой родственников, пока в суде решается вопрос об их будущем.