Убийство 10-летней девочки в Англии: отец и мачеха осуждены пожизненно

Предупреждение: в статье содержатся шокирующие подробности
Отец и мачеха 10-летней Сары Шариф во вторник были приговорены к пожизненному заключению за жестокое убийство девочки.
Предупреждение: в статье содержатся шокирующие подробности
Отец и мачеха 10-летней Сары Шариф во вторник были приговорены к пожизненному заключению за жестокое убийство девочки.
Присяжные признали 43-летнего водителя такси Урфана Шарифа и 30-летнюю Бейнаш Батул виновными 11 декабря. Во вторник судья Джон Кавана зачитал им приговор в Центральном уголовном суде в Лондоне (Олд-Бейли).
Шариф сможет ходатайствовать о досрочном освобождении не раньше, чем после отбытия 40 лет из своего тюремного срока, Батул - не раньше чем через 33 года.
29-летний дядя Сары Фейсал Малик ранее был признан виновным в допущении ее смерти. Он приговорен к 16 годам тюремного заключения.
Убийство Сары широко освещалось в СМИ и вызвало волну критики и недовольства в адрес социальных служб, вовремя не обративших внимание на насилие в отношении девочки.
Сара была найдена мертвой в своей постели в августе 2023 года в пустом доме в Уокинге на юге Англии. Вскрытие показало, что на теле у нее была 71 свежая рана и по меньшей мере 25 переломанных костей.
Тело девочки было покрыто синяками и ожогами, полученными от электрического утюга.
Оглашая приговор, судья Кавана сказал, что Сара подверглась «актам крайней жестокости», а ее родители Шариф и Батул не проявили «ни малейшего раскаяния».
«Трудно даже представить себе, какой стресс, боль и травмы причинила Саре эта кампания насилия, развернутая против нее, - добавил судья. - Этого бедного ребенка били с огромной силой, снова и снова».
По словам судьи, Сару избивали металлическим шестом и битой для крикета, а на голову надевали «гротескную комбинацию из посылочной ленты, веревки и пластикового пакета».
Судья также отметил, что мачеха девочки Батул была «готова пожертвовать Сарой», поскольку та не была ее биологическим ребенком, и Батул не очень заботилась о ней.
Многочисленные повреждения на теле свидетельствуют о «почти невероятных пытках, которым Сара подвергалась в последние недели своей жизни», сказал судья, добавив, что она была «прекрасной маленькой девочкой, полной индивидуальности», которая сохранила позитивный настрой перед лицом невообразимых испытаний.
В день ее смерти Шариф дважды ударил в живот лежавшую без сознания на коленях у мачехи Сару металлической ножкой стульчика, обвинив ее в притворстве.
На следующий день после смерти Сары трое взрослых покинули свой дом в Уокинге и вместе с пятью другими детьми улетели в Пакистан.
Оттуда Шариф позвонил в полицию в Англии и сообщил о смерти Сары. Он оставил после себя рукописную записку, в которой говорилось, что он не хотел убивать свою дочь.
Проведя месяц в бегах, они вернулись в Великобританию и были арестованы сразу после приземления. Пятеро других детей пары остались в Пакистане - сейчас они находятся под опекой родственников, пока в суде решается вопрос об их будущем.
В Великобритании многие возмущены тем, что жестокое обращение с Сарой не было замечено социальными службами после того, как отец забрал ее из школы на домашнее обучение за четыре месяца до ее смерти.
Учительница девочки рассказала суду, как однажды она пришла в класс в хиджабе, которым пыталась прикрыть следы синяков на теле, отказавшись объяснить их происхождение.
Шариф и его первая жена Ольга Домин (родом из Польши), родная мать Сары, были хорошо известны социальным службам.
Шариф получил опеку над Сарой в 2019 году после развода с Ольгой, несмотря на обвинения в жестоком обращении с бывшей супругой.