С приближением Рождества жители Эстонии начинают задумываться о том, что бы они хотели найти под елкой. Недавний опрос, проведенный Blackcatcard в сотрудничестве с YouGov, дает представление о том, что наши соотечественники надеются обнаружить в подарочных пакетах в этом году и чего точно не хотят там видеть.
Для подписчиков
Жители Эстонии назвали подарки, которые меньше всего хотят получить на Рождество
На вопрос «какие подарки вы хотите получить на Рождество» 39 процентов респондентов назвали туристические путевки. Это очень популярный подарок в Европе - в Греции, Португалии, Латвии и Литве половина респондентов хотели получить турпакет. Более трети респондентов выбрали туристические путевки на Мальту, во Францию и Италию. Путевки оставили равнодушными граждан Германии и Польши.