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Жители Эстонии назвали подарки, которые меньше всего хотят получить на Рождество

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Подарки на Рождество. Фото иллюстративное.
Подарки на Рождество. Фото иллюстративное. Фото: Henn Soodla

С приближением Рождества жители Эстонии начинают задумываться о том, что бы они хотели найти под елкой. Недавний опрос, проведенный Blackcatcard в сотрудничестве с YouGov, дает представление о том, что наши соотечественники надеются обнаружить в подарочных пакетах в этом году и чего точно не хотят там видеть.

На вопрос «какие подарки вы хотите получить на Рождество» 39 процентов респондентов назвали туристические путевки. Это очень популярный подарок в Европе - в Греции, Португалии, Латвии и Литве половина респондентов хотели получить турпакет. Более трети респондентов выбрали туристические путевки на Мальту, во Францию ​​и Италию. Путевки оставили равнодушными граждан Германии и Польши.

Билеты на мероприятия также являются популярным рождественским подарком в большинстве европейских стран: их хотели получить 43 процента литовцев и латышей, 37 процентов эстонцев и 27 процентов испанцев. На Мальте, в Италии и Греции билеты на мероприятия даже не попали в топ-5 желаний.

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