Жители Эстонии назвали подарки, которые меньше всего хотят получить на Рождество

С приближением Рождества жители Эстонии начинают задумываться о том, что бы они хотели найти под елкой. Недавний опрос, проведенный Blackcatcard в сотрудничестве с YouGov, дает представление о том, что наши соотечественники надеются обнаружить в подарочных пакетах в этом году и чего точно не хотят там видеть.