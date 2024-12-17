Уже третий российский танкер подал сигнал бедствия. В Анапе ввели режим ЧС

Сегодня, 17 декабря, по сообщениям ряда СМИ, в Черном море вблизи порта Кавказ подал сигнал бедствия третий танкер. «Передан сигнал бедствия с танкера. Информация уточняется», - цитирует агентство ТАСС слова своего собеседника в Морспасслужбе.

Уточняется, что герметичность корпуса подавшего сигнал бедствия танкера не нарушена: «Судно "Волгонефть 109" находилось на стоянке в акватории порта Кавказ. По переданной капитаном информации, у судна поврежден грузовой танк. Герметичность самого корпуса не нарушена - утечки в море нет. Экипаж в безопасности».

«В сопровождении спасательного судна Морспасслужбы "Меркурий" судно "Волгонефть 109" перешло в безопасное место якорной станки. "Меркурий" находится рядом для обеспечения безопасной стоянки», - говорится в сообщении ТАСС.

Режим ЧС

В Анапе, на черноморском побережье России, введен режим ЧС в связи с выбросом нефтепродуктов на береговую линию в результате крушения 15 декабря двух российских танкеров у побережья аннексированного Крыма. Об этом мэрия Анапы сообщила в Telegram во вторник, 17 декабря.

⚠️Ecological disaster in Anapa due to oil spill, Black sea coast of Russia. pic.twitter.com/j50UqSzd3a — Kirill Bakanov (@WeatherSarov1) December 17, 2024

«По поручению губернатора на месте развернут оперативной штаб, проводится операция по ликвидации последствий. Задействованы силы служб спасения и МЧС, привлечены казаки и волонтеры», - говорится в этом посте.

Со своей стороны губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев указал в Telegram, что на месте работают 267 человек от оперативных служб, задействовано 50 единиц техники.

Anapa may have to forget about being called a "resort city" for a long time.



The storm is bringing more and more petroleum products to Anapa's beaches from tankers that sank in the Kerch Strait. The oil slick has already contaminated up to 35 km of coastline. Currently, the oil… pic.twitter.com/WUh5BNyieY — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 17, 2024