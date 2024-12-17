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Уже третий российский танкер подал сигнал бедствия. В Анапе ввели режим ЧС

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Птица, покрытая нефтью, на пляже Анапы, Краснодарский край, Россия.
Птица, покрытая нефтью, на пляже Анапы, Краснодарский край, Россия. Фото: Sotsiaalmeedia/Reuters/SCANPIX

В Черном море за последние два дня подал сигнал бедствия уже третий российский танкер. В Анапе ввели режим ЧС из-за нефтепродуктов на берегу, передает DW.

Сегодня, 17 декабря, по сообщениям ряда СМИ, в Черном море вблизи порта Кавказ подал сигнал бедствия третий танкер. «Передан сигнал бедствия с танкера. Информация уточняется», - цитирует агентство ТАСС слова своего собеседника в Морспасслужбе.

Уточняется, что герметичность корпуса подавшего сигнал бедствия танкера не нарушена: «Судно "Волгонефть 109" находилось на стоянке в акватории порта Кавказ. По переданной капитаном информации, у судна поврежден грузовой танк. Герметичность самого корпуса не нарушена - утечки в море нет. Экипаж в безопасности».

«В сопровождении спасательного судна Морспасслужбы "Меркурий" судно "Волгонефть 109" перешло в безопасное место якорной станки. "Меркурий" находится рядом для обеспечения безопасной стоянки», - говорится в сообщении ТАСС.

Режим ЧС

В Анапе, на черноморском побережье России, введен режим ЧС в связи с выбросом нефтепродуктов на береговую линию в результате крушения 15 декабря двух российских танкеров у побережья аннексированного Крыма. Об этом мэрия Анапы сообщила в Telegram во вторник, 17 декабря.

«По поручению губернатора на месте развернут оперативной штаб, проводится операция по ликвидации последствий. Задействованы силы служб спасения и МЧС, привлечены казаки и волонтеры», - говорится в этом посте.

Со своей стороны губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев указал в Telegram, что на месте работают 267 человек от оперативных служб, задействовано 50 единиц техники.

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