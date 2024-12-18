Как завершает 2024 год Таллинн, обеспечивающий половину ВВП Эстонии? Чего достигла столица при новом мэре? Внушают ли показатели оптимизм?
ИТОГИ ГОДА: ТАЛЛИНН ⟩ Мэр Осиновский: завершаем год на позитивной ноте, но школам придется найти сотни новых педагогов (4)
Подведем итоги года в студии Rus.Postimees с мэром Таллинна, вице-председателем Социал-демократической партии (СДПЭ) Евгением Осиновским.
Выдержки из беседы:
– Обошел ли кризис столицу стороной? Каковы итоги года?
– На фоне большой нестабильности в экономике в целом Таллинн завершает год на позитивной ноте. Количество налогоплательщиков в столице растет, наш рынок труда устоял в этом кризисе. Результат усиливается предпринятыми мэрией шагами с целью сделать городскую систему более эффективной.
Бюджет на следующий год полон позитивных новостей. Касается это решения стратегических вопросов в сфере образования, общественного транспорта и т.д.
– Складывается впечатление, что бюджет полон предвыборных пряников для населения: на прибавку учителям нашлись деньги только с сентября – за месяц до муниципальных выборов, плата за детсады немного понизится тоже не с января, а почему-то с апреля, спортклубам будут выделены средства в сентябре и т.д.
– С этой оценкой я не согласен! Часть очень важных инициатив – снижение платы за детсады, повышение зарплаты учителей – требуют решения. Это не значит, что данные шаги сделаны из-за выборов. Это необходимо для того, чтобы система образования была конкурентоспособной. Важно быть готовыми ко второму году перехода на эстонский язык обучения. Нам нужно будет нанять сотни новых педагогов.
– Опять сотни?
– Да, поскольку истекает отсрочка по языковым требованиям для педагогов, не достигших категории В2 в текущем учебном году. Мы предоставляем педагогам возможность учиться, кто-то из них даже успешно сдает экзамен, но очевидно другое. Часть учителей не заинтересована в продолжении работы в школе следующим летом. По этой причине школам нужна будет поддержка, чтобы они нашли всех специалистов.
Таллинн поднимал зарплату педагогам уже перед началом этого учебного года и поднимет еще раз через год.
– Таллинн также нашел финансирование для 40 дополнительных помощников в школы. Если на них есть спрос, значит, не всё гладко с реформой?
– Вчера мы встречались с родителями четвертых классов Линнамяэского лицея, обсуждали текущие вопросы. Понятно, что проблемы есть. Не стану этого скрывать. Переход сложно дается детям, особенно в тех школах, где языкового погружения ранее не было.
В следующем году Таллинн выделит на поддержку перехода более 8,5 млн евро. К этому также добавятся государственные средства. Это крупнейшая реформа в нашей сфере образования, и Таллинн – на передовой линии.
– Самый сложный этап реформы уже позади?
– Нет, так нельзя сказать. Реформа только начинается. Можно считать, что в детских садах переход осуществлен и ситуация начнет постепенно улучшаться. Если говорить о первых классах, то, скорее всего, в ближайшее полугодие ситуация там тоже улучшится. Что касается четвертых классов, то не возьмусь утверждать, что самое сложное уже позади.
– Можно ли с уверенностью утверждать, что экономический кризис обошел столицу стороной?
– Экономическая ситуация в государстве нас не радует, но по сравнению со многими другими местными самоуправлениями в Таллинне дела идут хорошо. Чего не скажешь о других самоуправлениях, которые уже составляют негативные бюджеты. Рынок труда в регионах оказался в значительно более сложной ситуации, чем в Таллинне.
– Стало ли бизнесу в Таллинне легче дышать? Сократилась ли бюрократия?
– В плане бизнеса Таллинн напрямую влияет только на детальные планировки. В этой сфере в течение последних трех лет уже проделано немало работы, особенно – за последнее полугодие. Произведена полная реформа Департамента городского планирования, количество одобренных детальных планировок увеличилось. Однако довольным результатом я пока быть не могу.
– Пошла ли Таллинну на пользу смена коалиции?
– Однозначно! Городская система стала более эффективной. К концу года количество чиновников уменьшилось на 100 человек, это позволит сэкономить три миллиона евро. Мы сократили премии чиновников, сэкономив 2,5 млн евро, закрыли городские СМИ, сэкономив более двух миллионов евро. Уверен, что необходимые населению услуги можно предоставлять более эффективно.
Структурные реформы продолжаются. Речь идет об объединении разных учреждений. Например, с 1 января начнет работу Таллиннский спортивный центр, который объединит разрозненные спортивные базы. Финансирование спорта будет более прозрачным.
Таллинн стал применять более стратегический подход к предоставлению разных городских услуг. В первую очередь – в сфере образования. Растущему городу нужны дополнительные детсады и школы. И теперь у нас есть системный план развития школьной сети. В течение следующих четырех лет будет открыто три новых школы, параллельно будем готовиться к проектированию восьми новых детсадов.
– Почему так быстро нашлись деньги на муниципализацию и расширение частной Открытой школы, в которой учатся дети городских чиновников, включая ваших?
– Это часть системного подхода к развитию школьной сети в Пыхья-Таллинне и центре города, где к 2030 году придется создать дополнительно 1200 новых школьных мест.
Не согласен, что Avatud Kool оказалась в привилегированном положении. Но поскольку мои дети, действительно, в этой школе учатся, то я отстранился от принятия соответствующих решений и за комментариями нужно обращаться к вице-мэру по образованию.
– Что видится из кресла мэра иначе? Какие проблемы были решены?
– Эта должность не стала для меня сюрпризом, поскольку я работаю в Таллиннской коалиции с 2021 года. Просто должность председателя горсобрания сменилась на мэра. До этого я занимал разные министерские посты, поэтому управление политическими процессами в таллиннской мэрии не стало для меня чем-то необычным.
Всё просто. Городу нужно стратегическое управление вместо того, чтобы заниматься решением мелких вопросов. Этого Таллинну очень не хватало.
Стратегический подход теперь присутствует в сфере образования и общественного транспорта. В ближайшие годы мы инвестируем более 100 млн евро в обновление подвижного состава, строительство двух новых трамвайных линий Лийвалайа-Кристийне и в сторону Пельгуранда.
– Довольны ли вы прокладкой новой трамвайной линии в порт? Не слишком ли медленно движется трамвай? Удалось ли победить пробки?
– Вы знаете, еще в 2021 году, когда социал-демократы пришли в таллиннскую коалицию, я сразу же предложил изменить маршрут этой трамвайной линии, пустив его с перекрестка Стокманна по улице Йыэ и Пронкси. Но на тот момент все маршруты были утверждены и изменения оказались невозможны.
Польза от новой линии все равно есть. На остановке Хобуяама появился альтернативный маршрут, а центр города теперь напрямую связан с портом и автобусной станцией, в будущем – с аэропортом. Вопрос только в том, что трамваи на этом отрезке едут слишком медленно. В первые месяцы нового года будет готов анализ, дающий ответ на вопрос, каким образом повысить скорость движения трамвая. В первую очередь необходимо синхронизировать все светофоры, выводящие транспортные потоки с маленьких улиц, дав приоритет трамваю. Сегодня этого нет.
Повышение скорости общественного транспорта уже приносит результаты. 21 октября была запущена новая экспресс-линия из Тискре в центр города. И сразу же количество автомобилей, въезжающих в центр города со стороны Табасалу, уменьшилось на 20%.
– Удается ли строить дороги быстрее и качественнее?
– Таллинн строил и будет строить дороги! Что мы хотели бы изменить, так это лучше информировать людей о дорожных работах. Мы также намерены создать программу дорожных работ на четыре года вперед. В отношении ремонта крупных дорог и перекрестков необходимо прописать четкое требование о том, чтобы работы выполнялись быстрее, а главные перекрестки оставались открытыми. Например, в тендере на реконструкцию Петербургского шоссе уже четко прописано, что во время ремонтных работ движение по шоссе должно оставаться открытым.
– Что с финансированием социальной сферы Таллинна? Нет ли пострадавших? Ранее в СМИ обсуждалась отмена продуктовых пакетов для одиноких пенсионеров, изменение принципов финансирования вызова врача к ребенку на дом, а также оплаты детских визитов в больницу. Были вопросы и по финансированию лечения наркозависимых…
– На все вопросы были даны адекватные и четкие ответы. Детям не придется платить 5 евро за визит к врачу, городские больницы сами решат данный вопрос. Продуктовые пакеты действительно отменены. Эту меру мы сочли неэффективной. На сумму 300 000 евро закупалось 46 тонн продуктов, теперь мы будем поддерживать финансово Продуктовый банк, выделив ему вдвое большую сумму, чем ранее – порядка 200 000 евро. Последний распределит в этом году около 2 млн кг продуктов. Доступность лечения для наркозависимых тоже не ухудшится, дело в технических деталях оплаты услуги.
В целом, бюджет социальной сферы увеличился более, чем на три миллиона. Выросло финансирование Домов попечения – каждому выделено по 1,5 млн евро дополнительно. В следующем году место в них будет доступно для таллиннцев за среднюю пенсию. Значительно увеличилось финансирование лечебных услуг для людей с ограниченными возможностями.
Со следующего года вырастут суммы прожиточных пособий. Это произойдет впервые с 2012 года. На эти цели выделено более 100 тысяч евро.
– Чего добились соцдемы на госуровне? Задаю вам этот вопрос как вице-председателю партии и имею в виду в первую очередь ситуацию вокруг церкви, очереди на границе, проблему права голоса…
– Непростой год выдался для всех политических партий. Он был турбулентным. Однако позиции социал-демократов в эстонской политике усилились. Наша команда в Рийгикогу стала многочисленнее за счет бывших центристов. Как известно, ряд политиков перешел именно в наши ряды.
Смена власти в Таллинне однозначно усилила позиции социал-демократов. Конечно же, хотелось бы чтобы наш рейтинг продолжил расти, как это было до начала осени. Определенные выводы из всего этого сделаны. Надеемся, что в будущем году, к местным выборам, мы окажемся в лучшей форме.
Понятно, что не по всем проблемным вопросам, по тому же избирательному праву, в партии есть единое мнение. Считаю решение идти по пути изменения Конституции, поддержанное большинством правления партии, неправильным.
Во всех остальных вопросах социал-демократы продолжают оставаться на позиции балансировщика правых политических сил, которых в парламенте подавляющее большинство.
Подробнее в повторе!
- Пошла ли Таллинну на пользу смена коалиции?
- Что видится из кресла мэра иначе и сделано по-другому?
- Сокращены ли расходы? Город работает эффективнее?
- Стало ли легче дышать бизнесу в Таллинне?
- Сложнейший этап реформы школ уже позади?
- Удается ли строить дороги быстрее и качественнее?
- Сможет ли Таллинн победить пробки?
- Чего добились социал-демократы на госуровне?
- Что пожелает мэр горожанам на будущий год?