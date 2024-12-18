Таллинн поднимал зарплату педагогам уже перед началом этого учебного года и поднимет еще раз через год.

– Таллинн также нашел финансирование для 40 дополнительных помощников в школы. Если на них есть спрос, значит, не всё гладко с реформой?

– Вчера мы встречались с родителями четвертых классов Линнамяэского лицея, обсуждали текущие вопросы. Понятно, что проблемы есть. Не стану этого скрывать. Переход сложно дается детям, особенно в тех школах, где языкового погружения ранее не было.

В следующем году Таллинн выделит на поддержку перехода более 8,5 млн евро. К этому также добавятся государственные средства. Это крупнейшая реформа в нашей сфере образования, и Таллинн – на передовой линии.

– Самый сложный этап реформы уже позади?

– Нет, так нельзя сказать. Реформа только начинается. Можно считать, что в детских садах переход осуществлен и ситуация начнет постепенно улучшаться. Если говорить о первых классах, то, скорее всего, в ближайшее полугодие ситуация там тоже улучшится. Что касается четвертых классов, то не возьмусь утверждать, что самое сложное уже позади.

– Можно ли с уверенностью утверждать, что экономический кризис обошел столицу стороной?