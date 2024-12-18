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Студия Postimees: кризис обошел Таллинн стороной? Итоги года с мэром столицы Евгением Осиновским

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Как завершает 2024 год Таллинн, обеспечивающий половину ВВП Эстонии? Чего достигла столица при новом мэре? Внушают ли показатели оптимизм?​

Подведем итоги года в студии Rus.Postimees с мэром Таллинна, вице-председателем Социал-демократической партии (СДПЭ) Евгением Осиновским. Следите за беседой в 13:00!

  • Пошла ли Таллинну на пользу смена коалиции?
  • Что видится из кресла мэра иначе и сделано по-другому?
  • Сокращены ли расходы? Город работает эффективнее?
  • Стало ли легче дышать бизнесу в Таллинне?
  • Сложнейший этап реформы школ уже позади?
  • Удается ли строить дороги быстрее и качественнее? 
  • Сможет ли Таллинн победить пробки?
  • Чего добились социал-демократы на госуровне?
  • Что пожелает мэр горожанам на будущий год?
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