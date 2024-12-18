Как завершает 2024 год Таллинн, обеспечивающий половину ВВП Эстонии? Чего достигла столица при новом мэре? Внушают ли показатели оптимизм?
Студия Postimees: кризис обошел Таллинн стороной? Итоги года с мэром столицы Евгением Осиновским
Подведем итоги года в студии Rus.Postimees с мэром Таллинна, вице-председателем Социал-демократической партии (СДПЭ) Евгением Осиновским. Следите за беседой в 13:00!
- Пошла ли Таллинну на пользу смена коалиции?
- Что видится из кресла мэра иначе и сделано по-другому?
- Сокращены ли расходы? Город работает эффективнее?
- Стало ли легче дышать бизнесу в Таллинне?
- Сложнейший этап реформы школ уже позади?
- Удается ли строить дороги быстрее и качественнее?
- Сможет ли Таллинн победить пробки?
- Чего добились социал-демократы на госуровне?
- Что пожелает мэр горожанам на будущий год?