EKA объявила во вторник, что последний действующий договор ERASMUS+ с Израилем было решено приостановить в свете сложных международных и внутренних настроений. По данным Eesti Ekspress, руководитель учебной программы на прошлой неделе сообщил студентам, что вторая часть семинара доцента израильского колледжа Джонатана Вентуры (семинар должен был состояться в феврале) будет отменена, поскольку ЕКА приняла решение прекратить сотрудничество со всеми израильскими университетами. В настоящее время у EKA нет действующих партнерских отношений как с израильскими, так и с палестинскими университетами.