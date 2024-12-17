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Буря негодования в Эстонии: министры рекомендуют EKA пересмотреть свое решение (1)

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Фото статьи
Фото: Eero Vabamägi

Решение Эстонской академии художеств (EKA) о разрыве контактов с израильскими высшими учебными заведениями вызвало массовую критику, в том числе Министерство образования и науки рекомендует это решение пересмотреть.

EKA объявила во вторник, что последний действующий договор ERASMUS+ с Израилем было решено приостановить в свете сложных международных и внутренних настроений. По данным Eesti Ekspress, руководитель учебной программы на прошлой неделе сообщил студентам, что вторая часть семинара доцента израильского колледжа Джонатана Вентуры (семинар должен был состояться в феврале) будет отменена, поскольку ЕКА приняла решение прекратить сотрудничество со всеми израильскими университетами. В настоящее время у EKA нет действующих партнерских отношений как с израильскими, так и с палестинскими университетами.

«Задача EKA - обеспечить безопасную рабочую и творческую среду для членов, студентов и сотрудников академии, независимо от поколения, религии или мировоззрения, - говорится в сообщении, отправленном университетом во вторник. - Одна из миссий EKA - быть платформой для осмысления происходящего в мире, поэтому все взгляды, которые ценят человечество, достойны обсуждения, и мы должны просвещать себя относительно различий в мире. EKA ценит активность и чувствительность своего разнообразного студенческого коллектива к происходящему в мире».

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