Трагическое происшествие во вторник потрясло популярное туристическое направление Бали, где один из любимых у посетителей заповедников стал местом трагедии. Шокирующие события зафиксировали видеозаписи и камеры наблюдения, которые раскрывают не только страшный инцидент, но и переживания и растерянность, охватившие собравшихся, пишет Rus.TVNET.
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Двое туристов погибли в популярном туристическом месте на Бали
Трагедия произошла в заповеднике Бали Святой обезьяний лес (Sacred Monkey Forest Sanctuary).