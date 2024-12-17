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Двое туристов погибли в популярном туристическом месте на Бали

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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānuzņēmums no video.

Трагическое происшествие во вторник потрясло популярное туристическое направление Бали, где один из любимых у посетителей заповедников стал местом трагедии. Шокирующие события зафиксировали видеозаписи и камеры наблюдения, которые раскрывают не только страшный инцидент, но и переживания и растерянность, охватившие собравшихся, пишет Rus.TVNET.

Трагедия произошла в заповеднике Бали Святой обезьяний лес (Sacred Monkey Forest Sanctuary).

При падении дерева туристы в панике бросились в рассыпную. Практически сразу после трагедии распространилась видеозапись, на которой видно, как люди при падении дерева спасаются как могут.

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