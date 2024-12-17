Двое туристов погибли в популярном туристическом месте на Бали

Трагическое происшествие во вторник потрясло популярное туристическое направление Бали, где один из любимых у посетителей заповедников стал местом трагедии. Шокирующие события зафиксировали видеозаписи и камеры наблюдения, которые раскрывают не только страшный инцидент, но и переживания и растерянность, охватившие собравшихся, пишет Rus.TVNET.