МВД: оформлять ВНЖ станет проще и быстрее, очереди на границе сохранятся

Для ходатайствующих о ВНЖ будет отменено требование десятилетней давности о пребывании в Эстонии 183 дня в году. В дальнейшем вести подсчет дням мы сочли неразумным. В новом законопроекте уточняется, что Эстония должна быть тем местом, где человек проводит большую часть своей жизни.

Учеба за рубежом, предполагающая отсутствие в Эстонии в течение нескольких лет, является исключением из правил.

– Как много в Эстонии обладателей временных и постоянных ВНЖ?

– В Эстонии 140 000 человек имеют долговременный ВНЖ. Это самая большая группа. Временный ВНЖ имеют 40 000 человек, и именно о них идет речь в новом законопроекте, подготовленном МВД.

– Насколько обоснованно решение о закрытии Бюро обслуживания клиентов в Ласнамяэ, на улице Пинна – в самом большом столичном районе? Справится ли отделение на Таммсааре-теэ с наплывом посетителей?

– Конечно, это увеличит нагрузку на отделение, расположенное на Таммсааре-теэ. Однако о закрытии ряда отделений не только в Таллинне, но и по всей Эстонии говорится уже несколько лет.

Известно, что необходимость посещать эти бюро возникает у людей раз в пять-десять лет. Сегодня уже свыше 70% жителей Эстонии подают ходатайства об оформлении новых документов электронным путем.

Во-вторых, с нового года документы будут выдаваться во всех магазинах сети Selver. Налоговая политика стимулирует людей к тому, чтобы получать их через Selver или по почте.