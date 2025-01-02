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МВД: оформлять ВНЖ станет проще и быстрее, очереди на границе сохранятся

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  • Документы в Selver и онлайн – на 10–20 евро дешевле
  • Лазейки с языком при продлении ВНЖ прикроют
  • Э-услуги на русском впредь отменят

Что изменится по части видов на жительство (ВНЖ) с нового года? Какова ситуация с очередями на границе? Почему в крупнейшем столичном районе Ласнамяэ закроется Бюро обслуживания клиентов?​

На вопросы Rus.Postimees ответил в студии глава отдела погранохраны и миграционной политики МВД Янек Мяги

Выдержки из беседы:

– Что изменится в отношении ВНЖ с нового года? Оформить разрешение станет проще или сложнее?

– На наш взгляд, процедура оформления ВНЖ станет легче. Основное изменение связано с тем, что будет введен принцип одного окна с государством. Это означает, что и работодатели, и учебные заведения, желающие получить для кого-то ВНЖ, будут общаться с государством через один канал – полицию. Причем все документы можно будет подать онлайн. Оттуда информация дойдет до всех департаментов, запрашивающих данные.

Таким образом, процедура оформления ВНЖ станет легче: оформить документы можно будет электронным путем в ускоренном порядке. В системе онлайн каждый желающий сможет сам отслеживать, на какой стадии оформления находится его ВНЖ, всё ли в порядке или возникли проблемы. Возможно, потребуется предоставить дополнительные документы и т.д.

– При этом планируется запретить подавать документы на русском языке. Когда вступит в силу этот запрет?

– На самом деле, это не запрет. На данный момент ходатайствовать о ВНЖ можно на трех языках: эстонском, английском и русском. Однако поскольку большинство ходатайств о новых ВНЖ поступают из разных стран на английском языке, один из трех языков (русскийприм.ред.) в дальнейшем использоваться не будет.

Соответствующие поправки будут внесены в закон, который может быть принят к середине этого года (изменения вступят в силу со второго полугодияприм.ред.). Пока всё остается по-прежнему.

– Что означает требование о знании эстонского языка?

– Для обладателей долгосрочных видов на жительство (постоянных ВНЖприм.ред.) ничего не изменится. Требование о знании языка на уровень B1 применятся при замене временного ВНЖ на постоянный.

Существует временный ВНЖ с целью переселения в Эстонию. До сих пор для его оформления не требовалось подтверждать знание языка. Тем самым люди, приехавшие в Эстонию на работу, получали ВНЖ на пять лет. Однако при продлении этого ВНЖ необходимо было сдать эстонский на уровень А2.

И тогда те, кто не хотел учить эстонский и сдавать экзамен, выбирали другой тип ВНЖ, который выдается переселенцам для постоянного проживания в Эстонии. Тем самым они получали ВНЖ на три года, обойдя требование о знании языка.

Подобные злоупотребления необходимо пресечь, поэтому требование о знании языка на уровень А2 впредь будет применяться в обоих случаях. Речь идет о ВНЖ, получаемых с целью работы и переселения в Эстонию. При замене временного ВНЖ на постоянный необходим уровень В1.

Проще говоря, первые пять лет справка о знании языка не требуется, в следующие пять лет разрешение на работу можно получить при наличии А2, постоянный ВНЖ – при предъявлении категории В1. Изменения вступят в силу с 2026 года.

К переезжающим в Эстонию по семейным обстоятельствам или на время учебы требование о знании языка не применяется.

Для ходатайствующих о ВНЖ будет отменено требование десятилетней давности о пребывании в Эстонии 183 дня в году. В дальнейшем вести подсчет дням мы сочли неразумным. В новом законопроекте уточняется, что Эстония должна быть тем местом, где человек проводит большую часть своей жизни.

Учеба за рубежом, предполагающая отсутствие в Эстонии в течение нескольких лет, является исключением из правил.

– Как много в Эстонии обладателей временных и постоянных ВНЖ?

– В Эстонии 140 000 человек имеют долговременный ВНЖ. Это самая большая группа. Временный ВНЖ имеют 40 000 человек, и именно о них идет речь в новом законопроекте, подготовленном МВД.

– Насколько обоснованно решение о закрытии Бюро обслуживания клиентов в Ласнамяэ, на улице Пинна – в самом большом столичном районе? Справится ли отделение на Таммсааре-теэ с наплывом посетителей?

– Конечно, это увеличит нагрузку на отделение, расположенное на Таммсааре-теэ. Однако о закрытии ряда отделений не только в Таллинне, но и по всей Эстонии говорится уже несколько лет.

Известно, что необходимость посещать эти бюро возникает у людей раз в пять-десять лет. Сегодня уже свыше 70% жителей Эстонии подают ходатайства об оформлении новых документов электронным путем.

Во-вторых, с нового года документы будут выдаваться во всех магазинах сети Selver. Налоговая политика стимулирует людей к тому, чтобы получать их через Selver или по почте.

С 2025 года размеры госпошлин повышаются, но получение документов в Selver обойдется на 10 евро дешевле, а через интернет – на 20 евро дешевле, чем в отделении PPA.

Отмечу также, что решение о закрытии отделения на улице Пинна на данный момент еще не принято. Однако даже если бюро в итоге будет закрыто, на месте останется возможность сдавать отпечатки пальцев и делать фотографии.

– Изменится ли ситуация с очередями на границе?

– Сложный вопрос. Больше всего времени занимает не пограничный контроль, а таможенный. В период каникул и праздников число поездок в Россию растет, люди перевозят через границу подарки – их все нужно осмотреть, поскольку ряд товаров может подпадать под санкции. Этот процесс занимает много времени.

Не думаю, что очереди уменьшатся. Учитывать следует и то, что финско-российская граница закрыта. Это тоже увеличивает нагрузку на эстонско-российскую границу.

Кроме того, через нашу страну границу пересекают и другие европейцы, поскольку авиасообщение с Россией закрыто. На данный момент не вижу никаких перспектив улучшения ситуации с очередями на границе. Очередь сохранится до тех пор, пока продолжается война.

Одним из вариантов является полное закрытие границы. Вряд ли это обрадует тех, кто пересекает границу. Другой вариант – стоять в очереди по 10–12 часов, и в этом тоже нет ничего хорошего. Сейчас мы пытаемся донести через своих финских коллег информацию до жителей Финляндии о том, что пересечение границы из Эстонии в Россию занимает очень много времени. Возможно, это поможет сократить поток желающих пересечь границу.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: оформить ВНЖ станет сложнее?
Студия Postimees: оформить ВНЖ станет сложнее? Фото: Madis Veltman
  • Когда вступят в силу новые правила оформления ВНЖ? 
  • Зачем запретят подавать документы на русском языке?
  • К кому будет предъявляться требование о знании эстонского языка?
  • Чем обусловлено ужесточение правил?
  • Что изменится для работающих в Эстонии иностранцев?
  • Отказывать в ВНЖ станут чаще?
  • С какой целью в законопроекте уточняется определение иностранца, постоянно проживающего в Эстонии?
  • Как много выдается временных и постоянных ВНЖ?
  • Изменится ли ситуация с очередями на границе?
  • Насколько обоснованно решение PPA о закрытии Бюро обслуживания клиентов в Ласнамяэ?
  • Справится ли отделение в Мустамяэ с наплывом посетителей?
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