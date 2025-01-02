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Студия Postimees: оформить ВНЖ станет сложнее? Отвечает представитель МВД

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Что изменится по части видов на жительство (ВНЖ) с нового года? Изменится ли ситуация с очередями на границе? Почему в крупнейшем столичном районе Ласнамяэ закроется Бюро обслуживания клиентов?​

На вопросы Rus.Postimees ответит в студии глава отдела погранохраны и миграционной политики МВД Янек Мяги. Следите за эфиром в 10:00!

  • Когда вступят в силу новые правила оформления ВНЖ? 
  • Зачем запретят подавать документы на русском языке?
  • К кому будет предъявляться требование о знании эстонского языка?
  • Чем обусловлено ужесточение правил?
  • Что изменится для работающих в Эстонии иностранцев?
  • Отказывать в ВНЖ станут чаще?
  • С какой целью в законопроекте уточняется определение иностранца, постоянно проживающего в Эстонии?
  • Как много выдается временных и постоянных ВНЖ?
  • Изменится ли ситуация с очередями на границе?
  • Насколько обоснованно решение PPA о закрытии Бюро обслуживания клиентов в Ласнамяэ?
  • Справится ли отделение в Мустамяэ с наплывом посетителей?
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