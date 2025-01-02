Что изменится по части видов на жительство (ВНЖ) с нового года? Изменится ли ситуация с очередями на границе? Почему в крупнейшем столичном районе Ласнамяэ закроется Бюро обслуживания клиентов?
Студия Postimees: оформить ВНЖ станет сложнее? Отвечает представитель МВД
На вопросы Rus.Postimees ответит в студии глава отдела погранохраны и миграционной политики МВД Янек Мяги. Следите за эфиром в 10:00!
- Когда вступят в силу новые правила оформления ВНЖ?
- Зачем запретят подавать документы на русском языке?
- К кому будет предъявляться требование о знании эстонского языка?
- Чем обусловлено ужесточение правил?
- Что изменится для работающих в Эстонии иностранцев?
- Отказывать в ВНЖ станут чаще?
- С какой целью в законопроекте уточняется определение иностранца, постоянно проживающего в Эстонии?
- Как много выдается временных и постоянных ВНЖ?
- Изменится ли ситуация с очередями на границе?
- Насколько обоснованно решение PPA о закрытии Бюро обслуживания клиентов в Ласнамяэ?
- Справится ли отделение в Мустамяэ с наплывом посетителей?