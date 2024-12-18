Осиновский: в столичной коалиции есть желающие отменить бесплатный общественный транспорт

По его оценке, сильные стороны нынешней коалиции заключаются в том, что она представляет очень разные интересы, поскольку там представлены разные партии, что привносит много свежих идей, но обратная сторона этой монеты в том, что по ряду вопросов возникают разногласия, в том числе идеологические.

«Бесплатный общественный транспорт, например. Ни для кого не секрет, что в этой коалиции есть политические партнеры, которые хотели бы скорее его отменить», - привел пример Осиновский.

Говоря о т.н конфликте между вице-мэрами Кристьяном Ярваном и Пяртелем-Пеэтером Пере, Осиновский отметил, что частично эти разногласия отражают и дискуссии в самом обществе