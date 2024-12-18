Проверьте почтовый ящик: сотни эстонских водителей получат от полиции важное послание

Черную рождественскую открытку получат 850 человек, совершивших в течение года четыре и более нарушений правил дорожного движения. Из них 102 человека получат свою вторую открытку, а 22 - третью по счету. По сравнению с прошлым годом число получателей карточек увеличилось на 237.

Черная рождественская открытка. Полиция сообщает ее получателю, что по вине нарушителей ПДД в этом году погибли 62 и пострадали свыше 2000 человек. Фото: PPA

Лейтенант полиции Сирле Лойго говорит, что увеличение числа людей, получивших черную рождественскую открытку, - это явный признак ухудшения дорожной ситуации.

«Сегодня вам приходится бояться других участников дорожного движения больше, чем грабителя, потому что вы никогда не можете быть уверены, что какой-нибудь дорожный хулиган не собьет вас насмерть или не причинит вам вреда», - сказал Лойго.

Главным дорожным хулиганом этого года стал мужчина 1992 года рождения, который за год совершил 27 нарушений правил дорожного движения. Все его правонарушения в этом году связаны с вождением без прав. Свое первое нарушение правил дорожного движения молодой человек совершил в 2009 году, когда ему было 17 лет.

«Неекоторые водители совершенно безответственны, поскольку могут нарушить ПДД почти тридцать раз за год. В настоящее время такой водитель отбывает наказание в тюрьме за свое поведение. Мы отправим ему туда рождественскую открытку, может, у него будет время подумать о своих действиях», - сказала Лойго.