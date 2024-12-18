Проверьте почтовый ящик: сотни эстонских водителей получат от полиции важное послание

В этом году Департамент полиции и погранохраны отправит черную рождественскую открытку 850 нарушителям правил дорожного движения, чтобы заставить их задуматься об опасности своих действий.
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Черную рождественскую открытку получат 850 человек, совершивших в течение года четыре и более нарушений правил дорожного движения. Из них 102 человека получат свою вторую открытку, а 22 - третью по счету. По сравнению с прошлым годом число получателей карточек увеличилось на 237.
Лейтенант полиции Сирле Лойго говорит, что увеличение числа людей, получивших черную рождественскую открытку, - это явный признак ухудшения дорожной ситуации.
«Сегодня вам приходится бояться других участников дорожного движения больше, чем грабителя, потому что вы никогда не можете быть уверены, что какой-нибудь дорожный хулиган не собьет вас насмерть или не причинит вам вреда», - сказал Лойго.
Главным дорожным хулиганом этого года стал мужчина 1992 года рождения, который за год совершил 27 нарушений правил дорожного движения. Все его правонарушения в этом году связаны с вождением без прав. Свое первое нарушение правил дорожного движения молодой человек совершил в 2009 году, когда ему было 17 лет.
«Неекоторые водители совершенно безответственны, поскольку могут нарушить ПДД почти тридцать раз за год. В настоящее время такой водитель отбывает наказание в тюрьме за свое поведение. Мы отправим ему туда рождественскую открытку, может, у него будет время подумать о своих действиях», - сказала Лойго.
Из 74 человек, получивших открытку, 81 попал в ДТП, в которых пострадали 23 человека. В общей сложности за год получатели карт совершили 4542 нарушения правил дорожного движения, за которые было наложено штрафов на сумму почти в полмиллиона евро.
Наибольшее количество правонарушений совершили молодые люди в возрасте 20-24 лет со средним образованием и эстонским гражданством. В этом году черную открытку получили 25 женщин.
По словам Лойго, статистика показывает, что большинство нарушителей правил дорожного движения - молодые и неопытные водители.
«Это тенденция, которая продолжается уже несколько лет подряд, и нам следует серьезно задуматься о том, почему молодые водители, только что окончившие автошколу, так легко игнорируют правила дорожного движения», - сказала Лойго.
Большинство получателей открыток живут в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, куда были отправлены 238 и 132 карточки соответственно. Число получателей открыток в Тартуском уезде увеличилось на 53 по сравнению с прошлым годом, в этом году туда было отправлено 128 открыток. На Хийумаа было отправлено меньше всего открыток - четыре, но и их получателей стало на одного больше, чем в прошлом году.