Европарламент готовит резолюцию об исторических фальсификациях со стороны России

Пропаганда и манипуляции приводят к трагическим последствиям, но в международном праве нет четко прописанной ответственности за эти действия, таким образом Россия продолжает свои кампании по дезинформации, уверен евродепутат-социалист из Хорватии Тонино Пицула. «Лучший способ борьбы с дезинформацией, помимо ее разоблачения, - это отвечать на нее конкретными действиями, чтобы помогать Украине столько, сколько потребуется», - заявил политик.

«В Австрии по-прежнему любят Путина»

Даже представитель крайне правой группы ЕС «Патриоты за Европу», французский евродепутат Пьер-Ромен Тионне заявил, что, искажая историю, «Кремль пытается убедить нас, что, вторгаясь в Украину, убивая ее сыновей и бомбя ее города, Россия на самом деле совершает братский жест». Тионне отметил, что в своих публичных заявлениях, предшествовавших вторжению в Украину, Путин «отрицал историю украинского народа», и его заявления были призваны убедить, в том числе и западную аудиторию, что «судьбы российского и украинского народов нераздельны», «что Украина - младшая сестра России, а украинский язык - диалект русского».

Это выступление представителя от политсилы, которая традиционно в Европарламенте выступает против поддержки Украины, стало неожиданностью для других евродепутатов.