Хоккеист из страны-агрессора оказался российским шпионом

Развернутую и детальную статью на эту тему опубликовало французское издание L'Equipe. Три года назад Сергеев переехал из Москвы в Польшу, где провел два сезона, выступая за команду Sosnowiec Zagłębie.

В высшей лиге Польши он вышел на лёд всего в пяти матчах, в основном выступая за клуб в первой лиге. Хоккейные навыки не принесли спортсмену успеха, и россиянину понадобились деньги. Он устроился работать курьером по доставке еды.

По данным L'Equipe, в январе прошлого года Сергеев нашёл через социальную сеть Telegram человека по имени Андрей, который делился информацией о различных возможностях работы в польских городах. Позже выяснилось, что этот человек работал на Федеральную службу безопасности России (ФСБ).

Сначала Сергеев должен был распространять российскую пропаганду в социальных сетях, за что ему платили в криптовалюте. Затем ему поручили искать и фиксировать объекты инфраструктуры, которые связаны или могут быть связаны с польской армией или НАТО.

По данным L'Equipe, на компьютере Сергеева были обнаружены очень детализированные отчеты о его днях в качестве российского шпиона. Также там нашли документы, созданные группировкой наемников «Вагнер».

Сергеева задержали в прошлом году, так как он входил в группу, членам которой обещали значительное вознаграждение, если им удастся пустить под откос поезд, направлявшийся из Польши в Украину. Польские власти смогли найти участников группы до того, как операция была выполнена.