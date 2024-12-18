Страх соревнований. 25-летняя биатлонистка завершила карьеру

В январе она решила приостановить карьеру на неопределенный срок. Затем она сообщила, что страдает от тревожности перед выступлениями. Она все же вернулась на этот сезон, причем тренировалась самостоятельно, отдельно от национальной сборной Швеции.

«С наступлением зимы я почувствовала, что желания всё ещё нет. Надеялась, что захочу быть на старте. Но когда начались соревнования, запал пропал, - рассказала Юханссон радиостанции P4 Västernorrland. - Спортивную карьеру можно считать завершённой. Я воспринимаю это скорее как хобби. Мне всё ещё нравится биатлон».

Юханссон работает преподавательницей в гимназии Соллефтео, где воспитывают молодых биатлонистов. Кроме того, она занимается футболом и выступает за команду Domsjö в первой лиге. Она добавила, что профессиональный спорт подходит не всем: «Для меня это было слишком утомительно и не подошло».

В индивидуальных соревнованиях самым ярким достижением шведской спортсменки стало 20-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Антхольце два сезона назад. Юханссон не входила в число лидеров сильной сборной Швеции. Дебют в Кубке мира состоялся в 2021 году, однако больше возможностей она получила в рамках Кубка IBU, который удалось выиграть в прошлом году.