Праздничный сезон – это время радости, семейных встреч и подарков, но он часто сопровождается стрессом и тревогой из-за покупок. Как выбрать идеальный подарок, который порадует получателя, но не опустошит ваш кошелек?
Эксперт: как выбирать подарки, чтобы порадовать близких и избежать стресса
Предложений бесконечно много, соблазны велики, поэтому при покупке рождественских подарков важно делать осознанный выбор. Руководитель отдела розничного банкинга Luminor в Эстонии Каспар Корк делится советами, которые помогут вам обдуманно совершать покупки и избежать бесполезных трат.
Избегайте предложений, которые кажутся невероятными
В предпраздничный период легко попасться в ловушку заманчивых интернет-предложений, ведь сверхнизкие цены привлекают покупателей на сайты, где можно легко подцепить вирус. Или же купленный товар на деле оказывается совсем не таким, как обещано. Дешевые и популярные интернет-магазины, такие как Temu и Shein, привлекают покупателей невероятно низкими ценами, но стоит помнить, что за минимальной ценой часто скрывается минимальное качество.
«Не стоит заказывать подарки на сомнительных сайтах, так как там нередко орудуют мошенники. Вам могут прислать вещь не того размера, товар плохого качества или вовсе ничего не прислать. Перед покупкой обязательно читайте отзывы об интернет-магазинах и товарах и избегайте платформ с сомнительным пользовательским опытом. Лучше сделать ставку на качество, чем рисковать дешевым, но бесполезным товаром», - отметил специалист.
Отдавайте предпочтение местным товарам
Покупка подарков – это прекрасная возможность поддержать местные компании и ремесленников. Местная продукция часто уникальна, качественна и создана с любовью. Кроме того, таким образом вы поддерживаете местную экономику и малый бизнес. Прогуливаясь по рождественским ярмаркам и мероприятиям, будьте внимательны – возможно, именно там вы найдете душевный подарок под елку. Также можно познакомиться с творчеством эстонских дизайнеров в различных дизайнерских и интернет-магазинах.
Думайте о получателе подарка и его желаниях
Чтобы избежать излишнего потребления, перед покупкой всегда полезно подумать о человеке, которому предназначен подарок. То, что радует вас, может не вызвать восторга у другого человека, поэтому ключевой вопрос должен быть: «Что действительно нужно или чего хочет получатель подарка?» Личный и продуманный подарок принесет гораздо больше радости, чем случайный выбор. «Если сомневаетесь в своих идеях, всегда можно спросить у человека, которому вы собираетесь сделать подарок. Желанный подарок гораздо ценнее того, что останется лежать в шкафу», - посоветовал Корк.
Заходите в магазины с четким списком
Планирование – основа праздничных покупок. Без списка в магазине вы легко потратите больше, чем планировали, и наберете в корзину вещи, которые вам на самом деле не нужны. Составьте список до похода в магазин, включив в него всех получателей подарков и несколько идей, которые их обрадуют. Это позволит сэкономить время и деньги, а также избежать ненужного стресса.
Страхование покупок
При покупке подарков стоит подумать и о страховании покупок, чтобы избежать неприятных ситуаций. «Приобретая электронику или бытовую технику для членов семьи, разумно использовать платежную карту со страхованием покупок. Это дает дополнительную защиту на случай внезапного повреждения товара. Таким образом, можно быть уверенным, что в случае непредвиденных проблем часть стоимости товара будет компенсирована», - сказал эксперт.
Кроме того, всегда сохраняйте чеки и цифровые подтверждения на почте: они понадобятся как для решения гарантийных случаев, так и для обмена подарка, если, например, потребуется изменить размер или цвет. Всегда лучше выбирать цифровые чеки, так как бумажные версии легко потерять, и тогда единственное подтверждение покупки будет утрачено.