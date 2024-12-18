Эксперт: как выбирать подарки, чтобы порадовать близких и избежать стресса

Думайте о получателе подарка и его желаниях

Чтобы избежать излишнего потребления, перед покупкой всегда полезно подумать о человеке, которому предназначен подарок. То, что радует вас, может не вызвать восторга у другого человека, поэтому ключевой вопрос должен быть: «Что действительно нужно или чего хочет получатель подарка?» Личный и продуманный подарок принесет гораздо больше радости, чем случайный выбор. «Если сомневаетесь в своих идеях, всегда можно спросить у человека, которому вы собираетесь сделать подарок. Желанный подарок гораздо ценнее того, что останется лежать в шкафу», - посоветовал Корк.

Заходите в магазины с четким списком

Планирование – основа праздничных покупок. Без списка в магазине вы легко потратите больше, чем планировали, и наберете в корзину вещи, которые вам на самом деле не нужны. Составьте список до похода в магазин, включив в него всех получателей подарков и несколько идей, которые их обрадуют. Это позволит сэкономить время и деньги, а также избежать ненужного стресса.

Страхование покупок

При покупке подарков стоит подумать и о страховании покупок, чтобы избежать неприятных ситуаций. «Приобретая электронику или бытовую технику для членов семьи, разумно использовать платежную карту со страхованием покупок. Это дает дополнительную защиту на случай внезапного повреждения товара. Таким образом, можно быть уверенным, что в случае непредвиденных проблем часть стоимости товара будет компенсирована», - сказал эксперт.

Кроме того, всегда сохраняйте чеки и цифровые подтверждения на почте: они понадобятся как для решения гарантийных случаев, так и для обмена подарка, если, например, потребуется изменить размер или цвет. Всегда лучше выбирать цифровые чеки, так как бумажные версии легко потерять, и тогда единственное подтверждение покупки будет утрачено.