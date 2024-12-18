Премьер-министр Норвегии разбил надежду Эстонии на заветные 2,5 процента от ВВП

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на публичной дискуссии в Таллинне с участием его эстонского и британского коллег Кристена Михала (Партия реформ) и Кира Стармера. «Я предостерегаю от такого рода решений, когда приезжают на место и в дают численные обязательства по столь серьезному вопросу», - сказал он, объяснив, что подобного рода обещание может быть дано при планировании госбюджета.

«Когда в 2021 году я пришел в правительство, Норвегия была среди тех стран, которые не тратили два процента и у которых даже не было плана для достижения этого уровня, - напомнил премьер-министр Норвегии. - Мы приложили немалые усилия, чтобы разработать совершенно новый план, который поднял нас более чем на два процента, и мы движемся к трем процентам».