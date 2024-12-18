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Премьер-министр Норвегии разбил надежду Эстонии на заветные 2,5 процента от ВВП

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Гар Стере.
Гар Стере. Фото: Mihkel Maripuu

Позавчера вечером, менее чем за час до торжественного ужина по случаю открытия саммита Объединенных экспедиционных сил (JEF), стало совершенно ясно, что не все десять союзников поддерживают призыв Эстонии повысить минимальный уровень расходов на оборону в НАТО до 2,5% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на публичной дискуссии в Таллинне с участием его эстонского и британского коллег Кристена Михала (Партия реформ) и Кира Стармера. «Я предостерегаю от такого рода решений, когда приезжают на место и в дают численные обязательства по столь серьезному вопросу», - сказал он, объяснив, что подобного рода обещание может быть дано при планировании госбюджета. 

«Когда в 2021 году я пришел в правительство, Норвегия была среди тех стран, которые не тратили два процента и у которых даже не было плана для достижения этого уровня, - напомнил премьер-министр Норвегии. - Мы приложили немалые усилия, чтобы разработать совершенно новый план, который поднял нас более чем на два процента, и мы движемся к трем процентам».

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