Позавчера вечером, менее чем за час до торжественного ужина по случаю открытия саммита Объединенных экспедиционных сил (JEF), стало совершенно ясно, что не все десять союзников поддерживают призыв Эстонии повысить минимальный уровень расходов на оборону в НАТО до 2,5% от валового внутреннего продукта (ВВП).
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Премьер-министр Норвегии разбил надежду Эстонии на заветные 2,5 процента от ВВП
Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на публичной дискуссии в Таллинне с участием его эстонского и британского коллег Кристена Михала (Партия реформ) и Кира Стармера. «Я предостерегаю от такого рода решений, когда приезжают на место и в дают численные обязательства по столь серьезному вопросу», - сказал он, объяснив, что подобного рода обещание может быть дано при планировании госбюджета.