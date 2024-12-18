Роналдо продает домашний клуб Хейна

Шесть лет назад Роналдо приобрёл контрольный пакет акций «Вальядолида» (около 70 процентов). Теперь он хочет продать клуб, чтобы баллотироваться на пост президента Бразильского футбольного союза (CBF). Выборы пройдут с марта следующего года по март 2026 года, их цель - замена нынешнего президента Эдналдо Родригеса.

«Моя цель - восстановить престиж и уважение, которые всегда были у национальной сборной, но сейчас отсутствуют», - посетовал Роналдо в интервью Globo Esporte. Он сослался на чемпионат мира двухлетней давности и нынешний Кубок Америки, где Бразилия вылетела уже на стадии четвертьфинала.

«Бразильский футбол десятилетиями помогал нашему народу отвлечься от проблем. Когда играла национальная сборная, фанаты поддерживали её, аплодировали и праздновали вместе», - добавил он.

Поскольку Роналдо баллотируется на пост президента футбольного союза, ему необходимо выйти из состава акционеров клубов, которыми он владеет. 48-летний бразилец уже продал 90 процентов своей доли в бразильском клубе Cruzeiro в апреле прошлого года и сейчас работает над тем, чтобы в ближайшее время сделать то же самое с «Вальядолидом».

«Мы ведём переговоры о возможной продаже и вскоре заключим сделку. Это не помешает моему участию в выборах», - пояснил двукратный чемпион мира по футболу.

С тех пор как Роналдо стал владельцем «Вальядолида», команда дважды вылетала в первую лигу (в 2021 и 2023 годах). В обоих случаях она возвращалась в высшую лигу уже в следующем сезоне.

После 17 матчей «Вальядолид» располагается на предпоследнем месте, опережая лишь «Валенсию» на два очка, у которой есть две игры в запасе. Карл Якоб Хейн, отыгравший все 17 матчей в воротах «Вальядолида», в четырёх из них сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.