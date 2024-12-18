Фальстарт избирательной кампании, кулинарное шоу в Киево-Печерской лавре, успешная охота на российского генерала при помощи самоката и два дня подряд без отключений электричества - вот то, что больше всего обсуждали украинцы в социальных сетях. По крайней мере, так оно выглядело. Хотя, на самом деле волновали более насущные вещи: насколько эффективными будут очередные пакеты санкций от Евросоюза и Великобритании, что это за инициатива такая под названием Объединенный экспедиционный корпус (JEF) и почему ее участники готовы помочь Украине оружием на 12 миллиардов евро, пишет украинский журналист Олександр Крамаренко.
Европейские санкции, охота на генерала и другие эпизоды войны. Обзор событий в Украине
На минувшей неделе оправдались опасения - российские войска после нескольких относительно спокойных суток предприняли рекордную массированную воздушную атаку. По Украине за одну только ночь на 13 декабря выпустили 193 тяжелых беспилотника дальнего действия, так называемых «шахедов», а также 94 ракеты разных видов - от баллистических «Искандеров» до гиперзвуковых «Кинжалов». Целились, в основном, в электростанции и магистральные подстанции, однако украинская ПВО сумела совершить почти чудо.
По крайней мере, так оно выглядит на четвертый день после атаки, так как государственная компания «Укрэнерго», которая управляет энергосистемой страны, на 17 и 18 декабря отменила ограничения в энергоснабжении для бытовых потребителей. Это была уже 12-я массированная атака с начала весны нынешнего года, и она была беспрецедентной по количеству использованных беспилотников.
Как обычно, после таких событий украинские руководители вновь публично обратились к партнерам, чтобы те поскорее выполняли свои обещания по поводу поставок зенитных систем.
Это почти совпало с саммитом Объединенного экспедиционного корпуса (Joint Expeditionary Force или JEF) в Таллинне, где Великобритания, Эстония, Нидерланды, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия согласовали военную помощь Украине на 2025 год на внушительную сумму - 12 миллиардов евро.
Новость о саммите JEF для многих в Украине выглядела как свет в конце тоннеля. Эта структура особенно впечатляет на фоне опасений Польши и Румынии использовать их собственные ПВО в те моменты, когда российские ракеты и дроны приближаются к их границам, а то и пересекают их. Напомню, что JEF состоит из стран, которые являются членами НАТО. Это сообщество позиционирует себя как военное партнерство, которое может реагировать быстрее, чем то предусматривают статьи НАТО.
Украинский президент Владимир Зеленский без устали повторяет на всех встречах высокого уровня просьбы об оружии и деньгах, о деньгах и об оружии.
А что ж Сирия, о которой столько разговоров было буквально вчера? Украина уже заявила, что в рамках международных гуманитарных проектов Киев готов поставлять туда зерно, муку, растительное масло - это те украинские продукты, от поставок которых зависит глобальная продовольственная безопасность. А попросту говоря - цены на полках супермаркетов от Лондона до Каира и от Лиссабона до Таллинна.
Справка об авторе
Олександр Крамаренко - украинский журналист и редактор, экономический аналитик. Работает в медиа с 1994 года.
Действующий главный редактор журнала «Деньги».
Был заместителем главного редактора - выпускающим редактором журнала «Бизнес», главным редактором журналов «Профиль-Украина» и «Корреспондент».
Колумнист агентства «Интерфакс-Украина», проектов GDENGI и The Gaze.
Третья, уже мировая
В Курской области, где украинские военные обороняют захваченные еще в августе позиции, вступили в бой северо-корейские подразделения. И там сейчас идут наиболее интенсивные бои, если сравнивать с другими участками украино-российского фронта.
Ну что ж, это уже Третья мировая или еще нет? В самом болезненном воображении невозможно было представить прямые бои между украинской и северо-корейской армиями. Но вот, оно, происходит прямо у нас на глазах. Хотя корейские баллистические ракеты уже не раз использовались российскими ракетчиками для обстрела гражданских объектов в Украине. В том числе в ночь на 13 декабря. Хотя кто сказал, что на тех ракетных установках был именно российский персонал, а не корейский?
Также очень тяжелые бои идут в районах Курахова, Покровска, Времивки и Лимана на Донбассе, там количество боевых столкновений исчисляется по нескольку десятков за сутки. В донецких степях и в лесах на севере Харьковской области, на востоке от города Сумы, что на северо-востоке страны, в приазовских степях сейчас, на самом деле, решается судьба не только Украины, а как минимум, еще дюжины стран.
Санкции, которых ждали
На выходных случилась экологическая катастрофа в Керченском проливе - разломились два относительно небольших российских танкера, перевозивших примерно по три-четыре тысячи тонн мазута каждый. История крайне мутная, как и черноморская вода после попадания туда мазута. Это были жутко старые по всем меркам корабли - больше полувека каждый. И они не предназначались для плавания в тот шторм, в который они попали.
Одна из версий о предназначении груза касалась того, что мазут должны были перегрузить на какое-то судно покрупнее для дальнейшего экспорта в одну из южноевропейских стран. Так что этот двойной инцидент ярко подсветил проблему российского так называемого «теневого» флота.
Эти два танкера класса «река-море» подходят под определение «теневого» флота - это старье, это корабли, совершающие странные операции, это экологически грязно и опасно. И весьма вероятно, что те страны, которые имеют выход к Балтийскому морю и обеспокоены качеством танкеров с российской нефтью, будут жестче требовать от них наличия реальных страховок от инцидентов, а также начнут контролировать их техническое состояние. И это точно создаст определенные проблемы российским экспортерам, которые обходят ограничения на экспортные цены на нефть - не выше 60 долларов за баррель.
Но проблема в том, что большая часть российской нефти и нефтепродуктов перевозится и продается в обход ценовых ограничений при помощи вполне респектабельных судоходных компаний и на относительно свежих танкерах. Украинские эксперты очень рады юридическим атакам на российский «теневой» флот, но очень просят не забывать о респектабельных перевозчиках тоже. Потому что именно российские нефтяные доходы кормят войну РФ в Украине.
Похоже, что эти призывы все таки услышаны. В понедельник, 16 декабря, Совет Европы объявил о новом, уже 15-м пакете санкций против РФ и ее партнеров по обходу санкций. Новый пакет включает, в частности, санкции против партнеров РФ по избежанию ограничений на цену экспортируемой нефти - судоходные компании и конкретные суда.
Также 15-й пакет ЕС включает санкции против компаний и других структур из КНР, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ, которые касаются поставок компонентов для производства ракет, дронов и других видов оружия. При этом особо отмечается, что ЕС впервые вводит санкции против китайских поставщиков таких товаров. Тогда как США уже неоднократно применяли подобные санкции против китайских и прочих поставщиков компонентов для производства оружия.
На следующий день в Киеве рукоплескали еще и решению Британии ввести санкции против судоходных компаний и танкеров, которые помогают РФ нарушать ранее введенные ограничения на цены нефти и нефтепродуктов при экспорте.
Жаль, что эти санкции опоздали примерно на два года. За это время Кремль получил сотни миллиардов долларов за нефтеэкспорт, которые потратил на войну.
А что ж выборы?
Разговоры о возможной остановке войны под давлением новой администрации в Белом доме имели для украинских политиков неожиданный побочный эффект.
Один из лидеров бывшей Партии регионов, которая привела Януковича во власть, - Юрий Бойко, имел неосторожность выступить с пачкой пророссийских лозунгов. Сейчас он лидер депутатской группы «Платформа за жизнь и мир» в украинском парламента. Но тут то ли чутье его подвело, то ли политконсультанты ошиблись, но его видеоролик вызвал бурю.
Во-первых, волна возмущения пророссийскими призывами была ну очень сильной. А сами поклонники Бойко, похоже, не собирались публично поддерживать своего кумира. Во-вторых, Служба безопасности Украины (СБУ) пригласила Юрия Бойко на вежливую беседу, после которой тот сделал публичное заявление, чем полностью дезавуировал предыдущее видеообращение. Его лексика была настолько проукраинской, что казалось, он вот-вот запоет гимн харьковских футбольных ультрас с жесткой матерщиной в адрес Путина.
Знающие люди говорят, будто все было не зря - таким образом замеряли реакцию украинцев на вброс пророссийских тезисов на фоне перспективы мирных переговоров. Но факт остается фактом - в партштабах царит нездоровое оживление. И циркулируют слухи о «выборах, которые состоятся во второй половине нового года». Но война ставит на этих слухах жирный крест, по крайней мере, пока.
Скандал номер два имел совсем иной привкус. Евген Клопотенко, известный в Украине кулинарный шоумен, вместе с партнерами снял кулинарное шоу в интерьерах Киево-Печерской лавры. Моментально зрители распались минимум на три разновеликие аудитории. Первые интересовались содержимым тарелок и мисок, а также рецептами. В этом смысле Клопотенко идеально попадает в нерв: он рыщет по архивам и провинциальным кухням, он полон креативности и неподдельной любви к украинской кухне.
Две другие аудитории сошлись в битве вокруг вопроса - а уместно ли кулинарное шоу в церковных интерьерах. Особой перчинки действу придает то обстоятельство, что Киево-Печерской лаврой много лет во времена независимой Украины рулила Украинская церковь Московского Патриархата, хотя владело лаврой украинское государство. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году представителей московской церкви попросили вернуть лавру и выйти вон.
Но до драки, даже виртуальной, - не дошло. Потому что кулинарное шоу затмила история с удавшимся покушением на начальника войск радиационной и химической защиты РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
Генерал был убит в Москве около собственного дома самодельным взрывным устройством, которое вмонтировали в электросамокат. Что ж, в черном юморе украинским спецслужбам не откажешь: слово «кат» в переводе с украинского - «палач». И СБУ как раз накануне заочно вручила Кириллову подозрение в совершении преступлений, так как российские войска под его руководством неоднократно применяли химическое оружие против украинцев.