Также очень тяжелые бои идут в районах Курахова, Покровска, Времивки и Лимана на Донбассе, там количество боевых столкновений исчисляется по нескольку десятков за сутки. В донецких степях и в лесах на севере Харьковской области, на востоке от города Сумы, что на северо-востоке страны, в приазовских степях сейчас, на самом деле, решается судьба не только Украины, а как минимум, еще дюжины стран.

Санкции, которых ждали

На выходных случилась экологическая катастрофа в Керченском проливе - разломились два относительно небольших российских танкера, перевозивших примерно по три-четыре тысячи тонн мазута каждый. История крайне мутная, как и черноморская вода после попадания туда мазута. Это были жутко старые по всем меркам корабли - больше полувека каждый. И они не предназначались для плавания в тот шторм, в который они попали.

Одна из версий о предназначении груза касалась того, что мазут должны были перегрузить на какое-то судно покрупнее для дальнейшего экспорта в одну из южноевропейских стран. Так что этот двойной инцидент ярко подсветил проблему российского так называемого «теневого» флота.