Предприниматель из Вильянди, получивший штраф за парковку, несколько месяцев спорил с властями города о его законности. Поступивший от чиновников ответ он воспринял как издевательство.
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Издевательство или разъяснение? ⟩ Водитель, требовавший отмены штрафа за парковку, в ответ получил обучающее видео для первоклассников
«Над кем и почему издеваются?» - задался вопросом Пеэтер Кууск, бизнесмен, который уже несколько месяцев борется с городскими властями Вильянди по поводу штрафа за парковку. В ответ на свою жалобу он ему прислали видеоролик, где первоклассников учат определять время по часам со стрелками.