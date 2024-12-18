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Издевательство или разъяснение? Водитель, требовавший отмены штрафа за парковку, в ответ получил обучающее видео для первоклассников

Перевод: Дмитрий Рая
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Парковочные штрафы.
Парковочные штрафы. Фото: Jan Randar Raidma

Предприниматель из Вильянди, получивший штраф за парковку, несколько месяцев спорил с властями города о его законности. Поступивший от чиновников ответ он воспринял как издевательство.

«Над кем и почему издеваются?» - задался вопросом Пеэтер Кууск, бизнесмен, который уже несколько месяцев борется с городскими властями Вильянди по поводу штрафа за парковку. В ответ на свою жалобу он ему прислали видеоролик, где первоклассников учат определять время по часам со стрелками.

К письму была приложена видеозапись, поскольку, по мнению парковочного контролера, стрелки на парковочных часах показывали 9.30 утра, а по мнению бизнесмена - 10.30. Однако власти города решили отменить штраф, мотивируя это желанием сохранить мир.

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