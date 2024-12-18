Издевательство или разъяснение? Водитель, требовавший отмены штрафа за парковку, в ответ получил обучающее видео для первоклассников

«Над кем и почему издеваются?» - задался вопросом Пеэтер Кууск, бизнесмен, который уже несколько месяцев борется с городскими властями Вильянди по поводу штрафа за парковку. В ответ на свою жалобу он ему прислали видеоролик, где первоклассников учат определять время по часам со стрелками.