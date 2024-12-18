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Над Курском нависла тень смерти: «Слякоть, холод, грязь, черви, крысы и бомбы»

Перевод: Вера Копти
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Российские солдаты. Съемка 12 декабря 2024 года.
Российские солдаты. Съемка 12 декабря 2024 года. Фото: SERGEY PIVOVAROV / REUTERS / Scanpix

Находясь в крайне тяжелых условиях, украинцы удерживают территории в районе Курска, чтобы обеспечить хотя бы небольшое пространство для маневра на возможных мирных переговорах между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

В украинской деревне, расположенной в трех километрах от границы с Россией, воет ветер. Доставлять газету, выходящую раз в неделю и названную в честь местной реки «Ворскла», — это миссия Алексея и Натальи Пасыга. 56-летний Алексей сидит за рулем, а 53-летняя Наталья, придерживая открытое окно, прислушивается, не летят ли вражеские беспилотники.

Доставка газеты к границе с Курской областью требует большой осторожности, поскольку это смертельно опасно из-за близости к линии фронта. «Слезы радости наших подписчиков стоят того, - говорит Наталья Пасыга изданию The Economist. - Они буквально выхватывают газету и подносят ее к носу, чтобы вдохнуть запах свежей типографской краски».

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