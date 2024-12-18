Над Курском нависла тень смерти: «Слякоть, холод, грязь, черви, крысы и бомбы»

В украинской деревне, расположенной в трех километрах от границы с Россией, воет ветер. Доставлять газету, выходящую раз в неделю и названную в честь местной реки «Ворскла», — это миссия Алексея и Натальи Пасыга. 56-летний Алексей сидит за рулем, а 53-летняя Наталья, придерживая открытое окно, прислушивается, не летят ли вражеские беспилотники.