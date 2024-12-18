Находясь в крайне тяжелых условиях, украинцы удерживают территории в районе Курска, чтобы обеспечить хотя бы небольшое пространство для маневра на возможных мирных переговорах между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
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Над Курском нависла тень смерти: «Слякоть, холод, грязь, черви, крысы и бомбы»
В украинской деревне, расположенной в трех километрах от границы с Россией, воет ветер. Доставлять газету, выходящую раз в неделю и названную в честь местной реки «Ворскла», — это миссия Алексея и Натальи Пасыга. 56-летний Алексей сидит за рулем, а 53-летняя Наталья, придерживая открытое окно, прислушивается, не летят ли вражеские беспилотники.