Сегодня незадолго до 9 часов утра на трассе Via Baltica в деревне Рейу в волости Хяэдемеэсте столкнулись два грузовика, в результате чего на дорогу высыпалось большое количество груза - пластиковых бутылок пива.
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ФОТО ⟩ После столкновения двух грузовиков на трассу Via Baltica высыпалось большое количество пластиковых бутылок пива
По предварительным данным, грузовик Scania, которым управлял 52-летний водитель, следовавший из Пярну в направлении Икла, врезался в прицеп грузовика Man с литовскими номерами, которым управлял 55-летний водитель.