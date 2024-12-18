ФОТО После столкновения двух грузовиков на трассу Via Baltica высыпалось большое количество пластиковых бутылок пива

По предварительным данным, грузовик Scania, которым управлял 52-летний водитель, следовавший из Пярну в направлении Икла, врезался в прицеп грузовика Man с литовскими номерами, которым управлял 55-летний водитель.

В результате столкновения были повреждены прицеп грузовика Man, а также кабина и моторный отсек Scania. От передней части Scania мало что осталось. Рама прицепа Man все еще висела на Scania, когда дорогу расчистили.