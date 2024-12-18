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ФОТО После столкновения двух грузовиков на трассу Via Baltica высыпалось большое количество пластиковых бутылок пива

Обновлено 18 декабря 2024, 10:59
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Сегодня незадолго до 9 часов утра на трассе Via Baltica в деревне Рейу в волости Хяэдемеэсте столкнулись два грузовика, в результате чего на дорогу высыпалось большое количество груза - пластиковых бутылок пива.

По предварительным данным, грузовик Scania, которым управлял 52-летний водитель, следовавший из Пярну в направлении Икла, врезался в прицеп грузовика Man с литовскими номерами, которым управлял 55-летний водитель.

В результате столкновения были повреждены прицеп грузовика Man, а также кабина и моторный отсек Scania. От передней части Scania мало что осталось. Рама прицепа Man все еще висела на Scania, когда дорогу расчистили.

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