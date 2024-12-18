План развития Elering: хватит ли Эстонии газа предстоящей зимой?

Ситуация с газоснабжением в Эстонии и регионе зимой 2024/2025 года хорошая. Благодаря достаточным запасам газа, расширенным каналам поставок и полному восстановлению Balticconnector обеспечивается стабильность и гибкость газоснабжения. Надежность энергоснабжения в регионе поддерживается Инчукалнским газохранилищем, Клайпедским СПГ-терминалом в Литве и СПГ-терминалом Инкоо в Финляндии, а также литовско-польским газовым интерконнектором (GIPL) с континентальной Европой.

Хотя в долгосрочной перспективе прогнозируется снижение потребления природного газа в Эстонии, в ближайшие годы ожидается рост потребления, в основном в холодные и безветреные периоды, в связи с подключением к газовой сети новых газовых станций. Новые газовые электростанции, которые помогут обеспечить надежность электроснабжения в периоды, когда ветер не дует и солнце не светит, повысят значимость газовой сети. Новые подключения также помогут сохранить стабильность платы за пользование газовой сетью после того, как сеть перейдет на плату за пользование сетью, зависящую от мощности.

Чтобы поддержать энергетическую безопасность Эстонии и надежность электроснабжения, срок службы газовой сети, вероятно, придется продлить до 2050 года. Такое продление обеспечит еще более долгосрочную безопасность для новых пользователей газотранспортной сети и тем самым поддержит развитие управляемых электрических мощностей, в том числе возобновляемых газовых электростанций.

Возобновляемые газы, такие как биометан и зеленый водород, будут играть важную роль в достижении углеродной нейтральности в будущем. Внедрение водорода и проект Северо-Балтийского водородного коридора заложат основу для устойчивого энергоснабжения и конкурентоспособности региона на европейском энергетическом рынке.

Elering продолжит инвестировать в газотранспортную сеть и инфраструктуру возобновляемых источников газа, обеспечивая долгосрочную энергетическую безопасность и переход к «зеленой» энергетике.

План развития газотранспортной сети Elering в Эстонии на 2025-2034 годы открыт для публичных консультаций до 19 января.