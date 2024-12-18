В августе истек срок договора Кассы здоровья на аренду помещений в здании на улице Ластекоду рядом с Таллиннским автовокзалом. Учреждение должно было перебраться в 15-этажное коммерческое здание Arter в центре города, но здание до сих пор не получило разрешения на эксплуатацию, сообщает Rus.ERR.
Касса здоровья уже несколько месяцев не может переехать в новейшее офисное здание в центре Таллинна
Директор по проектам квартала Артер Аллан Реммелькоор сообщил ERR, что получение разрешения на эксплуатацию – вопрос нескольких дней.
В августе Касса здоровья съехала из помещений на улице Ластекоду, и с тех пор сотрудники в основном работают из дома. При необходимости используются другие офисы учреждения в Тарту, Пярну или Йыхви.