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Касса здоровья уже несколько месяцев не может переехать в новейшее офисное здание в центре Таллинна

Редактор: rus.postimees.ee
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Квартал Arter. Вид со стороны новой улицы Вески.
Квартал Arter. Вид со стороны новой улицы Вески. Фото: Madis Veltman / Postimees

В августе истек срок договора Кассы здоровья на аренду помещений в здании на улице Ластекоду рядом с Таллиннским автовокзалом. Учреждение должно было перебраться в 15-этажное коммерческое здание Arter в центре города, но здание до сих пор не получило разрешения на эксплуатацию, сообщает Rus.ERR.

Директор по проектам квартала Артер Аллан Реммелькоор сообщил ERR, что получение разрешения на эксплуатацию – вопрос нескольких дней.

В августе Касса здоровья съехала из помещений на улице Ластекоду, и с тех пор сотрудники в основном работают из дома. При необходимости используются другие офисы учреждения в Тарту, Пярну или Йыхви.

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