Касса здоровья уже несколько месяцев не может переехать в новейшее офисное здание в центре Таллинна

В августе истек срок договора Кассы здоровья на аренду помещений в здании на улице Ластекоду рядом с Таллиннским автовокзалом. Учреждение должно было перебраться в 15-этажное коммерческое здание Arter в центре города, но здание до сих пор не получило разрешения на эксплуатацию, сообщает Rus.ERR.