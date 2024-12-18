Траурное начало недели у латышей: еще одна новость о смерти спортсмена

48-летний Фадеев специализировался на спортивной ходьбе. На Олимпиаде 1996 года в Атланте он занял шестое место на дистанции 20 км, а четыре года спустя на Олимпиаде в Сиднее завоевал серебро на дистанции 50 км. Благодаря этому достижению он был признан спортсменом года в Латвии в 2000 году.

Кроме того, в его коллекции наград были серебро чемпионата Европы (1998) и золото чемпионата Европы в категории до 23 лет (1997). На Олимпиадах он также занял 14-е место на дистанции 20 км в 2000 году, 11-е место на дистанции 50 км в 2004 году и 9-е место на дистанции 20 км в 2004 году. Лучшим результатом на чемпионатах мира стало четвёртое место на дистанции 50 км в 2001 году.

После завершения карьеры спортивного ходока Фадеев занялся бегом на длинные дистанции: его личный рекорд в марафоне составил 2:18.19.

Помимо этого, он работал физиотерапевтом, а среди его клиентов были такие спортивные суперзвёзды, как Уолтер Дикс, Барри Бондс, Коби Брайант и другие.