Президент России должен, в соответствии с его представлениями, что-то организовать в ответ. На практике это означает, что в качестве ответа на ликвидацию генерала подбирается и анонсируется в СМИ некая якобы уже запланированная военная операция.

Россия начала организовывать убийства неугодных ей украинских политиков еще во время первого Майдана в 2004 году. С начала полномасштабной агрессии российская армия постоянно осуществляла атаки с применением химического оружия, и эти атаки были в достаточной мере задокументированы.

Спецоперации Украины подрывают имидж ФСБ России. И как ни странно, подобные нападения также наносят ущерб международному имиджу России. Россия сама организовала свою порцию диверсионных акций и нападений в Европе и других регионах, и эти акции она сознательно позволяет СМИ ассоциировать с ней. Теперь Украина энергично противостоит этому, и поэтому Россия выглядит более слабой и уязвимой на внутреннем уровне.

Санкции Сеула

Южная Корея ввела санкции против 15 физических лиц и организаций в России и Северной Корее за военное сотрудничество между ними, а точнее - за развитие ракетной программы и программы ядерного оружия. Что касается Северной Кореи, то санкции можно считать символическими, поскольку они практически никак не затрагивают эту страну. Что же касается России, то это изменение политики.