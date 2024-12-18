Вчера в результате взрыва бомбы в Москве погиб ответственный за оружие массового поражения в российской армии генерал Кириллов. В российских сегментах соцсетей произошедшее вызвало очень бурный и эмоциональный отклик, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ Как ликвидация в Москве высокопоставленного военного чиновника влияет на имидж России? (51)
Президент России должен, в соответствии с его представлениями, что-то организовать в ответ. На практике это означает, что в качестве ответа на ликвидацию генерала подбирается и анонсируется в СМИ некая якобы уже запланированная военная операция.
Россия начала организовывать убийства неугодных ей украинских политиков еще во время первого Майдана в 2004 году. С начала полномасштабной агрессии российская армия постоянно осуществляла атаки с применением химического оружия, и эти атаки были в достаточной мере задокументированы.
Спецоперации Украины подрывают имидж ФСБ России. И как ни странно, подобные нападения также наносят ущерб международному имиджу России. Россия сама организовала свою порцию диверсионных акций и нападений в Европе и других регионах, и эти акции она сознательно позволяет СМИ ассоциировать с ней. Теперь Украина энергично противостоит этому, и поэтому Россия выглядит более слабой и уязвимой на внутреннем уровне.
Санкции Сеула
Южная Корея ввела санкции против 15 физических лиц и организаций в России и Северной Корее за военное сотрудничество между ними, а точнее - за развитие ракетной программы и программы ядерного оружия. Что касается Северной Кореи, то санкции можно считать символическими, поскольку они практически никак не затрагивают эту страну. Что же касается России, то это изменение политики.
До сих пор Южная Корея пыталась поддерживать нормальные отношения с Россией, основанные на экономическом сотрудничестве, и тем самым препятствовать северокорейской агрессии. Отдельный вопрос, что будет, когда Южная Корея выйдет из внутриполитического кризиса, то есть сохранит ли новое правительство и эти санкции в силе. Поэтому сейчас можно сказать, что Южная Корея не присоединяется к санкциям за агрессию против Украины, а отвечает на действия Северной Кореи и России против нее.
Во время визита во Львов премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что обратился ко всем западным лидерам с призывом решительно поддержать Украину и прекратить рассуждения о возможном поражении Украины в войне. На данный момент можно согласиться с тем, что всевозможные дискуссии о том, какие потери должна принять Украина, или предположения, как быстро российская армия может продвинуться или как еще РФ может эскалировать военные действия, мотивируют Россию продолжать войну и предъявлять новые ультиматумы.
Положение на поле боя
На фронтах количество атак российской армии оставалось значительным.
Новые свидетельства потерь северокорейских солдат появились в направлении Курска. По данным украинской разведки, раненые бойцы содержатся на отдельном этаже военного госпиталя в Курске. Российские СМИ избегают темы участия северокорейских солдат в боях.
В ходе последних атак украинская армия, возможно, отошла назад примерно на два километра в северной части контролируемой ею территории Курской области. Но поскольку эти сообщения в основном исходят из российских источников, нет уверенности, что все на самом деле правда.
В направлении Харькова вчера произошло несколько атак российской армии в районе города Волчанск. Ситуация там не изменилась.
На направлении Купянска количество атак российской армии оставалось небольшим. В направлении города Лиман активность атак была выше. Достоверных сведений о прогрессе российской армии нет. Атаки продолжались и в направлении Северска, но там энергия наступления снижается.
Вокруг Бахмута было предпринято несколько небольших попыток атак, которые не принесли успеха. Городские бои на окраинах Торецка продолжаются, и российской армии наконец удалось там улучшить свои позиции, продвинувшись на несколько кварталов.
В направлении Покровска продолжались очень ожесточенные атаки на южной окраине города, но без значительного успеха. К юго-западу от Донецка российская армия продолжила агрессивное наступление, а также улучшила свои позиции в некоторых точках.
На Южном фронте отдельные разведывательные бои шли в направлении Орехово и в районе островов Днепра.
Оккупационные власти Крыма сообщили о перебоях в работе мобильного интернета по соображениям безопасности. Судя по всему, причина - в страхе перед крупной украинской беспилотной или ракетной атакой, и еще в большей степени - в том, что есть цель помешать гражданам публиковать сообщения об атаках в социальных сетях. По словам местных жителей, особенно в ночное время мобильный интернет часто отключается.
Сегодня ночью появились сообщения о взрывах в Бердянске (оккупированный порт на Азовском море в Запорожской области), а также в Ростове и Воронеже в России.
Амбиции Москвы в Сирии
Новое правительство, формируемое в Сирии, заявило, что российской армии в Сирии не будет места в будущем, но оно открыто для установления нормальных отношений со всеми странами. России удалось распространить в СМИ информацию о том, будто новое сирийское правительство соглашается оставить в Сирии две российские базы.
Совершенно точно, что Россия предпримет серьезные попытки напрямую и через посредников изначально продлить сроки вывода войск и шаг за шагом добиться хотя бы сохранения военно-морской базы в Сирии. Российское командование еще не начало более масштабный процесс вывода войск. Переброска мелких подразделений из северной и восточной Сирии на базы в провинции Латакия продолжается.