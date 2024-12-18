Еврокомиссия начала официальное производство против TikTok

Европейская комиссия инициировала расследование в отношении китайской соцсети TikTok, подозреваемой в манипулировании избирательными процессами. «Мы должны защитить наши демократии от любого вида иностранного вмешательства. Всякий раз, когда мы подозреваем такое вмешательство, в особенности во время выборов, мы должны предпринимать быстрые и решительные действия», - заявила во вторник, 17 декабря, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Разбирательство основывается на серьезных признаках иностранного вмешательства в выборы президента Румынии, заявили в Брюсселе и указали на угрозу аналогичных действий в отношении февральских выборов в бундестаг ФРГ и президентских выборов в Хорватии, которые начнутся 29 декабря.

Между тем, китайская компания Bytedance, которой принадлежит TikTok, заявила, что предоставила Еврокомиссии всеобъемлющую информацию о своих усилиях в соцсети. В концерне утверждают, что в TikTok отсутствует оплаченная политическая реклама. Кроме того, в соцсети удаляют контент, нарушающий ее правила по борьбе с дезинформацией и разжиганием ненависти, указывается далее.

Подозрения в адрес TikTok

Ранее Еврокомиссия обязала TikTok сохранить данные, связанные с выборами в Румынии, в соответствии с европейским законом о цифровых услугах (DSA). Данная норма обязывает интернет-компании принимать активные действия против ненависти и подстрекательства в Сети. За нарушения грозят штрафы до 6 процентов от мирового оборота компании.