По очкам пока ведет Тоом, но в итоге вполне возможна ничья. Состоявший ранее в Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) евродепутат Яак Мадисон в августе этого года вступил в ряды Центристской партии (ЦП). Этим решением он удивил многих, и журналисты стали задаваться вопросом, как убежденный консерватор Мадисон уживется в одной партии с абсолютно либеральным членом правления партии Яной Тоом. По ряду вопросов противостояние уже очерчено довольно явно.
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Битва титанов: Яна Тоом и Яак Мадисон в одной партии борются за разные ценности
Двумя крайне принципиальными вопросами, в контексте которых обсуждали двух политиков, были право голоса для неграждан и граждан РФ, а также принадлежность Тоом и Мадисона к разным политическим семьям в Европарламенте.