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Битва титанов: Яна Тоом и Яак Мадисон в одной партии борются за разные ценности

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Фото статьи
Фото: Remo Tõnismäe / Postimees

По очкам пока ведет Тоом, но в итоге вполне возможна ничья. Состоявший ранее в Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) евродепутат Яак Мадисон в августе этого года вступил в ряды Центристской партии (ЦП). Этим решением он удивил многих, и журналисты стали задаваться вопросом, как убежденный консерватор Мадисон уживется в одной партии с абсолютно либеральным членом правления партии Яной Тоом. По ряду вопросов противостояние уже очерчено довольно явно. 

Двумя крайне принципиальными вопросами, в контексте которых обсуждали двух политиков, были право голоса для неграждан и граждан РФ, а также принадлежность Тоом и Мадисона к разным политическим семьям в Европарламенте.  

На уровне Европейского союза Центристская партия сейчас является членом ALDE (Альянс либералов и демократов), который входит в состав фракции Renew Europe. В Европейском парламенте вместо Михаила Кылварта работает Яна Тоом, а Яак Мадисон состоит во фракции ECR (Европейские консерваторы и реформисты).

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