Битва титанов: Яна Тоом и Яак Мадисон в одной партии борются за разные ценности

По очкам пока ведет Тоом, но в итоге вполне возможна ничья. Состоявший ранее в Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) евродепутат Яак Мадисон в августе этого года вступил в ряды Центристской партии (ЦП). Этим решением он удивил многих, и журналисты стали задаваться вопросом, как убежденный консерватор Мадисон уживется в одной партии с абсолютно либеральным членом правления партии Яной Тоом. По ряду вопросов противостояние уже очерчено довольно явно.