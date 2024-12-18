По утверждению Службы безопасности Украины (СБУ), за организацией взрыва в Москве, унесшего жизнь высокопоставленного российского генерала Игоря Кириллова, стоят именно они. Это означает, что Киев устранил уже второго представителя кремлевской военной машины менее чем за неделю.
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ОБЗОР ⟩ Покушение на высокопоставленного российского генерала вызывает тревогу в кремлевских кругах
Генерал-лейтенант Игорь Кириллов, командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России, и его помощник погибли рано утром во вторник в результате взрыва у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. По данным Следственного комитета России, занимающегося расследованием тяжких преступлений, взрывное устройство было спрятано в электросамокате.