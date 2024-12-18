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ОБЗОР Покушение на высокопоставленного российского генерала вызывает тревогу в кремлевских кругах

Перевод: Вера Копти
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Тела российского генерала Игоря Кириллова и его помощника после взрыва у жилого дома в Москве.
Тела российского генерала Игоря Кириллова и его помощника после взрыва у жилого дома в Москве. Фото: Maxim Shemetov

По утверждению Службы безопасности Украины (СБУ), за организацией взрыва в Москве, унесшего жизнь высокопоставленного российского генерала Игоря Кириллова, стоят именно они. Это означает, что Киев устранил уже второго представителя кремлевской военной машины менее чем за неделю.

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов, командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России, и его помощник погибли рано утром во вторник в результате взрыва у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. По данным Следственного комитета России, занимающегося расследованием тяжких преступлений, взрывное устройство было спрятано в электросамокате.

По информации Telegram-канала Mash, взрыв произошел около 6 часов утра, когда за Кирилловым прибыл служебный автомобиль. Как добавляет российское издание «Коммерсантъ», мощность взрывного устройства составляла около 300 граммов тротила. По данным агентства AP, взрывное устройство было активировано дистанционно.

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