ОБЗОР Покушение на высокопоставленного российского генерала вызывает тревогу в кремлевских кругах

Тела российского генерала Игоря Кириллова и его помощника после взрыва у жилого дома в Москве.

По утверждению Службы безопасности Украины (СБУ), за организацией взрыва в Москве, унесшего жизнь высокопоставленного российского генерала Игоря Кириллова, стоят именно они. Это означает, что Киев устранил уже второго представителя кремлевской военной машины менее чем за неделю.