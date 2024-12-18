В конце прошлого века державы решили сконцентрировать ресурсы на усовершенствовании уже имевшихся систем «обычного» оружия, в первую очередь дальнобойных ракет.

Но новые вызовы, в том числе российско-украинская война, дали новый импульс разговорам о боевом лазере. Это связано с поисками доступного и многоразового способа противодействия дешевым беспилотникам, которые стали чуть ли не основным массовым оружием в этой войне.

Тратить на них дорогие зенитные ракеты неэкономно, а попытки сбивать беспилотники из пулеметных установок с земли часто оказываются безрезультатными.

Прожигание корпуса дрона мощным лазерным лучом, выстрелом «копеечной стоимости», выглядит подходящим решением.

У кого уже есть лазерное оружие?

Клуб стран, которые заявляли, что имеют лазерное оружие, невелик. Кроме уже упомянутых США и России (как преемницы СССР), такие технологии, вероятно, имеют Китай, Британия, Южная Корея, Япония и Израиль.

Американские власти говорили о разработке в США лазерных противоракетных модулей, а также систем для флота и авиации.

Что касается китайских разработок, то была информация о наличии у китайцев лазерного зенитного оружия, а также лазерных винтовок, которые применяют силовые структуры, причиняя ожоги участникам беспорядков.

Российский лидер Владимир Путин еще несколько лет назад публично хвастался уникальным комплексом «Пересвет», который будто бы может ослеплять лазерным лучом даже спутники.